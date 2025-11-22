HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una enfermera vacuna a un hombre en una de las jornadas de tarde y sin cita en esta campaña. Jorge Rey

El SES amplía la vacunación de la gripe y la covid por la tarde y sin cita por tercera semana

Empezó con esta iniciativa el pasado 10 de noviembre y ha administrado 7.394 dosis durante las jornadas vespertinas

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:01

Comenta

El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantendrá la campaña de vacunación de la gripe y la covid en horario de tarde y sin cita ... previa por tercera semana consecutiva. Se trata de una iniciativa que empezó el 10 de noviembre y que ha ido prolongando para intentar llegar a la máxima cobertura posible. Durante esas jornadas vespertinas ha administrado 7.394 dosis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  6. 6 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  7. 7 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  8. 8 Herido un hombre de 73 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Calamonte
  9. 9 Vox denuncia la oferta pública de empleo de la Junta de Extremadura
  10. 10

    El puerto de Badajoz triunfa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El SES amplía la vacunación de la gripe y la covid por la tarde y sin cita por tercera semana

El SES amplía la vacunación de la gripe y la covid por la tarde y sin cita por tercera semana