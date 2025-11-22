El SES amplía la vacunación de la gripe y la covid por la tarde y sin cita por tercera semana

El Servicio Extremeño de Salud (SES) mantendrá la campaña de vacunación de la gripe y la covid en horario de tarde y sin cita ... previa por tercera semana consecutiva. Se trata de una iniciativa que empezó el 10 de noviembre y que ha ido prolongando para intentar llegar a la máxima cobertura posible. Durante esas jornadas vespertinas ha administrado 7.394 dosis.

De este modo, volverá a vacunarse en horario de tarde el lunes 24 y el jueves 27 en el centro de salud de Valdepasillas de Badajoz. En los centros La Data de Plasencia, en el de Navalmoral de la Mata, Don Benito Este, Villanueva Sur, Urbano III de Mérida, San José de Almendralejo y Zona Centro de Cáceres será exclusivamente el jueves 27.

El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización, y los interesados en acudir deben aportar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista.

La gripe ha llegado a Extremadura antes que otros años y los niños entre cinco y 14 años están siendo los más afectados. Si a principios de noviembre la transmisión del virus empezaba a ser alta, algo inusual para esas fechas, ahora se ha multiplicado por cinco y la incidencia en ese grupo de edad se acerca a los 500 casos por cada cien mil habitantes.

En términos generales, la incidencia de gripe para la población extremeña se sitúa en 73 casos por cada cien mil habitantes, un 42% más que hace una semana, cuando se registró una tasa de 51.

Desde finales de octubre se observa un tendencia al alza de casos. La gripe, en está en los niveles más altos de las cuatro últimas temporadas. Hay que recordar que durante la pandemia la covid desplazó casi por completo al virus gripal.

Es justo lo contrario a lo que sucede actualmente, pues apenas hay contagios por covid-19. Su incidencia se sitúa en ocho, lo que supone un leve repunte respecto a la semana anterior. Antes incluso llegó a situarse en tasa cero.

En cuanto a la vigilancia centinela que tiene en cuenta las tres infecciones respiratorias aguadas (gripe, covid y VRS), está en 292 casos por 100.000 habitantes, frente a los 199 de la semana anterior.

Respecto a la gripe, hay que recordar que la población diana son las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a cinco años, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo), los convivientes con vulnerables o menores de seis meses, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, así como los profesionales de servicios esenciales como las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, bomberos o servicios de protección civil y docentes.

También está dirigida a quienes tengan patologías de riesgo aún siendo menores de 60 como diabetes, obesidad mórbida, cáncer o enfermedades crónicas, entre otras, y personas que vivan en centros de discapacidad, residencias de mayores e instituciones cerradas.

Además de los adultos, también van a poder recibir las correspondientes dosis frente a la gripe los niños de entre seis meses y cinco años. Los menores de 24 a 59 meses recibirán la vacuna intranasal contra la gripe, que es aplicada como un aerosol sin inyecciones.

Covid

Respecto a la covid, la vacuna está dirigida a personas de 70 o más años, embarazadas, personal sanitario o sociosanitario. También es para quienes tienen menos de 70 con factores de riesgo.

Las personas que recibieron su última dosis de la covid o pasaron la enfermedad deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.

El objetivo del SES en esta temporada es superar el 75% de cobertura de vacunación de la gripe en personas de más de 60 años, embarazadas, sanitarios y aquellos que sufren patologías crónicas.

Para la campaña habitual, la que se mantiene abierta desde el pasado 14 de octubre hasta el próximo 31 de enero, se puede pedir cita previa a través del teléfono gratuito 900 100 737, de lunes a viernes en horario de 07.00 a 22.00 horas o los fines de semana de 09.00 a diez de la noche, así como de forma online a través de la página web del SES.