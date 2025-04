El SES abre las bolsas de empleo para disponer de más especialistas en verano

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha abierto de manera extraordinaria las bolsas de empleo para poder incluir a los sanitarios que han acabado en ... mayo la formación especializada. El objetivo es retenerles en la región y poder disponer de ellos en el menor tiempo posible.

«Aunque la comprobación y los méritos que introduzcan para apuntarse no concluirá hasta agosto posiblemente, el hecho de que estén en la bolsa ya permite que se les pueda llamar y contratar», explica Emilia Montero, de CSIF.

«Estar en bolsa es un requisito imprescindible para poder trabajar, para tener acceso a cualquier contrato, incluidos los del plan de fidelización», matiza María José Rodríguez, de Simex. «Es necesario que se retenga a los especialistas que acaban su formación en la región y también permitir que los que ya están en bolsa puedan actualizar sus méritos», añade.

El corte extraordinario en las bolsas abierto por el SES incluye a todos los sanitarios que han culminado su formación. En especial, médicos y enfermeros. En el caso de los primeros, la apertura va destinada a especialistas en Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurocirugía, Oncología Médica y Urología.

Respecto a Enfermería, el corte extraordinario abierto se dirige a todas sus especialidades: Salud Mental, Trabajo, Familiar y Comunitaria, Enfermería Pediátrica, Geriátrica y Obstétrico-Ginecológico. «Es la primera vez que se hace una apertura para incluir en las bolsas a estos especialistas y ahora esperamos que cuando se necesiten se tire de estos listados y no de los de características especiales», reclama Montero.

Este corte extraordinario no incluye a los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria porque con motivo de la pandemia retrasaron el inicio de su especialización y no concluirán hasta septiembre. «Es un problema añadido para un verano que se presenta complicado», mantiene María José Rodríguez.

Las contrataciones anunciadas por el SES para hacer frente a las sustituciones de verano no convencen a los sindicatos. «No creo que muchas de ellas, más bien ninguna, se refiera a médicos, por lo que quienes no están tendrán que ser sustituidos por los que se quedan», dice la secretaria general de Simex. Respecto al resto de especialidades sanitarias, «no sabemos en qué consiste el plan de contingencia, solo los números que ha dado el SES de manera pública, que hemos solicitado en sectorial y que no se nos han entregado; tenemos que conocer el detalle para valorar», apunta la responsable sanitaria de CSIF.

El plan del verano

Cabe recordar que el SES destinará este verano 13 millones de euros para llevar a cabo 7.000 contrataciones con el objetivo de asegurar la presencia de profesionales y atender las necesidades de los extremeños, según anunció recientemente en la Asamblea la consejera de Salud, Sara García Espada. Contrataciones con las que, desde su punto de vista, se espera garantizar la asistencia sanitaria, pero en caso de que sea necesario se adecuará al personal disponible tanto la atención programada en consulta como la quirúrgica.

«Lo cierto es que no sabemos si esas contrataciones serán o no suficientes y si el SES tiene previstas otras medidas para hacer frente a un verano complicado», resume Emilia Montero.

Porque lo cierto es que, si todos los veranos son complicados para cubrir las vacaciones de los médicos, este se presenta aún peor. Al problema de las vacantes vacías (hay 30), se suma ahora que la hornada de MIR que suele terminar su formación sanitaria en mayo finalizará en este 2024 más tarde y la Administración no podrá tirar de ellos.

La pandemia afectó a la toma de posesión de las plazas de formación sanitaria especializada en el año 2020. Se retrasó al mes de septiembre y eso provoca ahora un desfase en la finalización del periodo formativo de esa generación de médicos residentes.