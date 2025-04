El Seprona aumenta la vigilancia en la región contra el maltrato animal

«Es importante la castración, hay mucho descontrol»

Laura Varaldi HOY

Laura Varaldi pertenece a Refugio San Jorge, la protectora que lleva desde 2012 la perrera municipal de Cáceres y ya ha analizado el anteproyecto de la futura Ley de Bienestar Animal. «Creo que ayudará porque suma respecto a lo que hay en la actualidad. Eso sí, la ley está muy bien sobre el papel, luego falta hacer cumplir la normativa, como por ejemplo pasa con los microchips, que son obligatorios pero a los perros que nos llegan no lo tiene ni uno».

De la futura ley concede un valor especial a la castración obligatoria para mascotas de particulares. «Es muy importante porque ahora mismo hay un descontrol total de camadas, y con los gatos tenemos ahora mismo un gran problema».

Otros aspectos controvertidos como hacer cursos para tener una mascota o no poder dejar el perro solo más de 24 horas ella los ve oportunos y necesarios. «En Alemania los cursos son obligarorios hace años, pero aquí la gente no lo entiende como una ayuda y yo creo que no hay que mirar este artículo con ojos negativos o una traba. Es como los cuestionarios que se hacen para adoptar. Si alguien realmente quiere adoptar, no le importará nada rellenarlo. Sobre lo de dejar a los perros solos eso será difícil demostrarlo, pero es que hay mucha gente que solo los quiere para vigilar su campo y los dejan solos, por eso nunca los damos para eso, queremos que vivan con el dueño», dice.

No obstante, en la última década Varaldi ha visto una evolución positiva en la sociedad extremeña respecto al cuidado y protección de los animales, «sobre todo en las ciudades, en los pueblos todavía hay otra mentalidad», señala.