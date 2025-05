El Sepad garantiza a los ayuntamientos que tendrán el dinero para la ayuda a domicilio

«Los fondos económicos para el servicio de ayuda a domicilio están garantizados». La gerente del Sepad, Estrella Martínez, niega que esta prestación vinculada a ... la ley de dependencia esté en el aire en 25 localidades de la región o, lo que es lo mismo, que más de 850 usuarios y más de 280 trabajadoras no tengan asegurada la continuidad del servicio.

Frente a lo manifestado por el PSOE, la Fempex y alcaldes afectados, Estrella Martínez mantiene que la Junta ha dispuesto y distribuido los fondos precisos para que la ayuda a domicilio continúe en los 25 pueblos y que así se lo ha comunicado a los regidores municipales. «Todos los alcaldes tienen conocimiento de ello, a todos se les comunicó el pasado diciembre las cuantías que van a recibir este año para el mantenimiento de la prestación», declaró este miércoles la gerente del Sepad.

Sin embargo, precisamente, la falta de una comunicación oficial por parte de la Junta que les permitiera consignar esas cuantías en sus presupuestos, ha sido el argumento esgrimido por los afectados para cuestionar la continuidad del servicio en sus localidades.

Hasta este año, las poblaciones de más de 5.000 habitantes incluidas en esta fórmula de financiación venían recibiendo anualmente una comunicación oficial entre octubre y noviembre para que pudieran realizar la correspondiente consignación presupuestaria de la subvención que recibirían para la prestación, de tal modo que a 31 de diciembre, cuando concluía el convenio establecido en la mayoría de los casos, la continuidad de la prestación no corriera peligro.

Ahora el Sepad ha decidido modificar el sistema, pasando de subvenciones directas a programas de colaboración municipal, «porque es una mejor herramienta de financiación» y porque, además, según Martínez, «en 2017 la Intervención ya dijo que las subvenciones no podían continuar en 2024».

Un cambio de modelo al que los alcaldes no se han opuesto, pero sí a la incertidumbre que dicen que está generando. «El nuevo sistema no está operativo a día de hoy, por lo que los ayuntamientos no contamos con ninguna comunicación oficial que diga que vamos a tener los fondos económicos precisos y, por tanto, no podemos realizar la consignación en nuestros presupuestos», ha explicado al respecto Manuel José González Andrade, presidente de la Fempex y alcalde de Olivenza, una de las 25 localidades afectadas.

Estrella Martínez, por su parte, niega la incertidumbre y lamenta la alarma generada por el PSOE, la Fempex y los alcaldes. Porque a diferencia de lo que ha venido ocurriendo desde que se pusiera en marcha la financiación de este servicio a través de subvenciones directas a los ayuntamientos, «que no recibían el primer pago de las mismas hasta los meses de junio y julio y hasta entonces los municipios asumían su coste, ahora ese primer pago se hará efectivo en el primer trimestre del año».

Pero además de disponer antes de los fondos, según ha asegurado la gerente del Sepad, los alcaldes conocen las cuantías que les corresponden y tienen también la comunicación oficial para que puedan consignarlas en sus presupuestos. Fuentes de la Junta aseguran que la actual gerente del Sepad ha comunicado a los regidores esas cuantías de la misma forma en que venía haciendo su predecesor, José Vicente Granado. A través de un escrito, en un caso y en otro, dirigido al alcalde de la localidad en la que se detalla la cuantía asignada al programa de ayuda a domicilio. Una comunicación enviada el pasado 20 de diciembre a los pueblos afectados y firmada por Estrella Martínez.

Sin la prestación

Es el motivo por el que la gerente del Sepad ha criticado que «se haya generado alarma a usuarios, familias y trabajadoras, porque el servicio no está en el aire en la región», y ha acusado de «dejación de funciones» a los alcaldes de Guareña y Villanueva del Fresno, los dos municipios en los que se ha dejado de prestar el servicio a 1 de enero, alegando la imposibilidad de consignar su coste en los presupuestos por esa falta de certificación oficial. Lo mismo que mantienen el resto de alcaldes y el presidente de la Fempex, que no tienen ese documento con validez jurídica aunque, en sus casos, hayan optado por la continuidad del servicio con recursos propios hasta que lleguen los fondos autonómicos. No obstante, también han asegurado que si esa comunicación no llega antes del 31 de enero, dejarán de prestar el servicio.

En los municipios de Guareña y Villanueva del Fresno, además, precisamente por la decisión de cortar la prestación, los usuarios de la ayuda a domicilio están recibiendo cartas del Sepad para que puedan optar, según Martínez, a una prestación económica vinculada, de tal modo que puedan recurrir a una empresa privada para poder continuar con la ayuda que hasta el pasado 31 de diciembre asumía la administración local.

«Es la solución inmediata por la que hemos optado en estas localidades», ha reconocido la gerente, que ha querido recordar también que este servicio «es una competencia concurrente de la Junta y la administración local». Para el PSOE, sin embargo, esta solución abre la puerta a la privatización de esta prestación en la región.