Sentirse extremeño y catalán La solución al conflicto de Cataluña pasa ya también hoy por que cualquiera allí pueda expresar lo que sienta y no pase nada El escritor extremeño y catalán, Javier Cercas, ganador del Premio Planeta, durante su discurso el Día de Extremadura. / HOY ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 19 octubre 2019, 09:16

«Soy de los dos sitios, soy de Gerona, he pasado toda mi vida allí, y también soy extremeño, no veo incompatibilidad entre las dos cosas, todo lo contrario, y además no soy una excepción, hay mucha gente como yo, esto es lo normal».

Es lo que dijo Javier Cercas a la periodista de HOY, Cristina Núñez, en la entrevista que le hizo nada más conocerse que el escritor había ganado con su obra 'Terra Alta' el Premio Planeta.

Creo que el galardón más popular de las letras españolas no ha podido ser más acertado en su 68 edición, más allá de reconocer a un buen escritor, claro. Pero esta vez, además de premiar la calidad literaria, el Planeta ha sido quizás más oportuno que otras veces por muchos motivos. Porque la ceremonia se desarrolló en una noche trágica en Barcelona, pero se celebró. Porque precisamente un mosso es el protagonista de 'Terra Alta'. Porque su autor Javier Cercas (Ibahernando, 1962) ha sido y es voz de muchos habitantes de Cataluña que no quieren la independencia y que no tienen complejos ni miedos para expresarlo, que son capaces de manifestar sus sentimientos sin rencor y sin violencia, pero sin amedrentarse tampoco por las barricadas.

Todo eso, que es mucho, hizo Javier Cercas en una de las noches aciagas que está viviendo la ciudad condal, tras hacerse pública la sentencia del 'procés'. El escritor lo hizo también esa noche, una vez más, después de convertirse en el flamante ganador del Premio Planeta. Dejar claro que no renuncia a los sentimientos que le atan a dos comunidades españolas, que se siente de Cataluña, especialmente de Gerona –donde reside desde los cuatro años–, y de Extremadura, especialmente de Ibahernando, el pueblo en el que nació y donde, como le ha contado a J. R. Alfonso de la Torre, «me han pasado todas las cosas importantes».

Y es que es difícil cambiar los sentimientos. Además, no tiene por qué hacerse. Uno debiera poder sentir lo que quiera y, por supuesto, debiera poder expresarlo. Y todos, fuera el que fuera ese sentimiento, respetarlo. El problema hoy en Cataluña, el que lleva creo mucho tiempo habiendo, es que esa expresión sentimental no es posible. O solo lo es, parece en estos momentos, para quienes no ya defienden la independencia, sino que además odian al Estado opresor y están dispuestos a ejercer casi cualquier tipo de violencia para imponer sus sentimientos. El problema de hoy en Cataluña no es la sentencia del 'procés'. Es ese sentimiento de odio que lleva años calando en muchos de los residentes en esa tierra y que se ha alimentado, y sigue alimentándose, desde los innumerables frentes que distorsionan la historia.

Estos días muchos dicen que es la hora de la política, que es la herramienta para evitar que la tragedia continúe en Cataluña. No lo sé. Es difícil imaginar que esa solución negociada, dialogada, o como la queramos llamar, va a llegar de manos de quienes no han sido capaces de acordar un gobierno estable para España y cuando la pretensión de los nacionalistas catalanes es conseguir la independencia sí o sí. La justicia puede y debe castigar los incumplimientos de la ley, pero la solución al conflicto catalán hoy no solo pasa siquiera ya por cambiar los sentimientos, una complicadísima tarea, sino por conseguir que los de todos se puedan expresar sin violencia, que allí se entienda que uno puede sentirse de Gerona y de Ibahernando, de Cataluña y de Extremadura, y no pase nada.