«Sentaos ya y poned cordura», pide el alcalde almaraceño

«Sentaos ya y solucionad la incertidumbre que padecemos todos. Es una vergüenza dejar morir una comarca, unos por el egoísmo de enriquecerse y otros por mantenerse en el poder a cualquier precio».

Así lo dijo el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz, en el acto que la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro' celebró en Navalmoral para firmar la alianza por la continuidad de la nuclear. Fue el más crítico de todos los oradores contra sus compañeros de partido, el PSOE, al reclamar a los diputados que se opusieran al Gobierno en su deseo de cerrarla.

«Estar hoy aquí no solo es para defender Almaraz, sino para defender la vida en nuestros pueblos. Porque si no paramos el cierre, veremos envejecidas nuestras plazas, veremos marcharse a nuestros hijos y nietos, retrocediendo otra vez en el desarrollo y bienestar de nuestros hogares. Como alcalde, hago un llamamiento a las propietarias y al Gobierno: sentaos ya y poned cordura para solucionar el problema», manifestó.

Según sus estimaciones, son 532 millones de euros los que anualmente aporta esta industria al erario público. «Multiplique por 36 años, que es lo que la quedaría de vida útil si la equiparamos con su gemela de Estados Unidos, y verá que el Estado va a perder 19.152 millones. No se puede acabar con algo que funciona por el simple hecho de haberse firmado un acuerdo de cierre en el pasado y que no tiene nada que ver con el presente y el futuro de España».

En el lado contrario está Ecologistas en Acción, que ha mostrado su más «enérgica repulsa» ante la prórroga de la central nuclear y que exige al Gobierno que no ceda ante el «chantaje de las eléctricas para que sea la ciudadanía la queacabe pagando sus costes de producción y la gestión de sus residuos radiactivos».

También Adenex ha dejado patente su rechazo en los actos celebrados en distintas poblaciones para presentar el libro 'Amanecer sin Almaraz. Un breve historial de los dos grupos atómicos de la central nuclear', en el que queda clara su postura contraria a la energía nuclear.

