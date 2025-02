Señoritos de Alburquerque

'Los santos inocentes'... Gran novela, gran película y gran arma política. Durante años, sabíamos que se acercaban las elecciones porque en la tele ponían ... el film de Mario Camus, que nos recordaba de dónde veníamos y cómo habíamos cambiado. También nos removía las entrañas y nos impulsaba a gritar calladamente que nunca más. El problema es que, al tiempo que movilizaba políticamente, también moldeaba nuestra imagen como región en el resto de España.

'Los santos inocentes' se estrenó en 1984 y fue vista por más de tres millones de españoles, fomentando la imagen del pobre campesino extremeño, al que es necesario subvencionar para que sobreviva y salga adelante. Esa idea o mejor esa convención, tan antigua como equivocada y simple, está en la base de aquella sandez que soltó un político balear llamado Miquel Ensenyat sobre el extremeño ocioso, sentado en un bar esperando la subvención.

Curiosamente, un año antes de que se estrenara la película basada en la novela de Miguel Delibes, se estrenaba 'Bearn o la sala de las muñecas', una buena película sobre el mundo rural de Mallorca, protagonizada también por pobres campesinos y sus señoritos, pero 'Bearn' no tenía la fuerza de 'Los santos inocentes' ni llegó tanto al público (477.000 espectadores), así que no se extendió la imagen de que Mallorca está llena de señoritos y campesinos ociosos a pesar de que los payeses reciben las mismas subvenciones que los extremeños más un extra por la insularidad.

'Los santos inocentes' se rodó en una finca de Alburquerque. Viniendo desde Aliseda, antes de cruzar el río Zapatón, hay un cortijo donde se desarrollaron las escenas exteriores del largometraje. A la derecha, en dirección al pueblo pacense, hay un área de descanso y un alto con un mirador desde donde se puede otear la zona del rodaje.

Hace un par de semanas, estuve en Alburquerque y tomé un café en la terraza del bar Tegamar, en la plaza principal del pueblo. Acertó a pasar por allí el técnico de turismo municipal, Eduardo Maya, se sentó un rato y me contó historias curiosas de aquel rodaje. Precisamente desde el Tegamar se llevaba el 'catering' al cortijo, aunque si los actores estaban en el pueblo, les gustaba ir a comer al bar Castillo, ya desaparecido, que no quedaba lejos del Tegamar, al lado del antiguo cine. Allí se podía ver a Paco Rabal, Juan Diego o Alfredo Landa comiendo ranas, perdices y otras especialidades de la gastronomía tradicional extremeña. A veces se unían al banquete Mario Camus e incluso Miguel Delibes.

El 90% de los secundarios de 'Los santos inocentes' era de Alburquerque, un pueblo donde aún quedaban rescoldos de las diferencias sociales y las costumbres que marcaron la Extremadura predemocrática. El bar Tegamar había sido Casino de Señoritos. Eduardo me contó que por esa terraza en la que tomábamos café no se podía pasar cuando estaban puestas las mesas con los señoritos allí instalados. Era una señal de respeto que nadie transgredía.

Un poco más adelante, junto a lo que hoy es el bar y tapería La Ermita, estaba el Casino de la Mixtura, donde, como su propio nombre indica, se mezclaban las clases sociales y mantenía en las vidrieras de las ventanas los colores de la bandera de la II República. Hoy no hay casinos, nadie baja de la acera al pasar por el Tegamar y no exagero si aseguro que pocos pueblos conozco, y he pateado toda Extremadura, donde la gente sea tan amable, educada, cariñosa y predispuesta como Alburquerque. Se entiende perfectamente que Rabal, Landa y compañía estuvieran tan a gusto durante el rodaje de 'Los santos inocentes'.