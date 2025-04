El señor de los vinos

Me han regalado una botella de Cigales, un botella muy bonita conteniendo un vino suave, rosado, que se bebe fresquito con gusto. Es un Aire ... de Protos en el que se mezclan uvas de las variedades tempranillo, albillo, garnacha, verdejo, viura, sauvignon blanc y syrah y tiene tantos matices como castas. Además, una curiosidad: es apto para veganos.

Nada más verlo, recordé la única melopea que he cogido en mi vida. La llamo melopea porque me parece menos grave que cogorza y porque así queda claro, digo yo, que no llegó a borrachera, pero lo cierto es que no la he olvidado ni la olvidaré. Tenía 22 años, una edad estupenda para beber un poco más de la cuenta de manera esporádica. Acabábamos de terminar la carrera y un amigo y yo lo celebramos bebiéndonos una botella de Cigales mano a mano.

Tampoco era para tanto, ese vino no tiene demasiada graduación, pero la falta de costumbre me afectó y salí de casa de mi amigo con un equilibrio inestable. No es que fuera de lado a lado de la calle, pero muy derecho no caminaba. Cruzando la plaza Mayor de Salamanca, me vio un conocido de mi hermana y, ya se sabe cómo son estas cosas, al día siguiente llegó a mi familia y a Cáceres la noticia de que servidor era un borracho sin remedio, que me bebía todo lo que tuviera alcohol y que en Salamanca era conocido por caminar en zigzag. Así son las cosas. ¡Qué le vamos a hacer!

Les doy mi palabra de que no he vuelto a emborracharme y lo más cerca que he estado de un colocón fue el día de mi boda, que tomé un Optalidón (medicina legal en 1981, aunque prohibida después), una copa de Trampal, que en los 80 era el vino de las bodas extremeñas, y dos langostinos. Me dolía la cabeza, no comí nada más y acabé escribiendo unas dedicatorias en las tarjetas del menú que hicieron llorar a mis tías. Ya saben que había escritores que componían sus obras a base de Optalidón y whisky. A mí me bastó con el Trampal.

A pesar de ser prácticamente abstemio, la fama de borrachín y bebedor me ha perseguido a lo largo de mi vida. Primero fue el episodio salmantino provocado por el Cigales. Después llegó el colocón nupcial con pastillas y Trampal y allá por 2008, cuando ya parecía que había superado la fama 'fake' de alcohólico, no se me ocurrió otra cosa que grabar 13 programas sobre el vino extremeño para Canal Extremadura y la productora de Vocento. Así que me eché encima un baldón etílico que ya jamás me abandonará.

Después de aquel programa, cuando iba a los pueblos, me llamaban 'El señor de los vinos'. Cuando caminaba por la acera, desde los coches, los conductores me hacían el gesto típico de beber: poniendo ante la boca el puño cerrado con el pulgar y el meñique estirados. Y recuerdo que por la calle Pintores un señor me gritó: «¡Qué gordo estás, cómo se nota que vives de bodega en bodega!». Hacía siete años que había grabado el programa y los kilos de más eran fruto de la edad, pero el programa se reponía todos los años y los espectadores creían que, efectivamente, vivía cada semana en una bodega diferente.

Para rematar el entuerto, una televisión local de la ría de Arousa compró el programa 'Entre vinos', lo que provocó que ni en mis vacaciones en Galicia pudiera escapar al estigma de bebedor empedernido. Pero de verdad que no bebo nada o casi nada. Yo creo que el Gobierno podría ponerme como ejemplo en su campaña para pedir prudencia con la cerveza y con el vino si no fuera porque me niego a estigmatizarlos y, la verdad, me ha encantado el regalo del Cigales, me ha puesto nostálgico y, eso sí, me lo estoy bebiendo poco a poco.