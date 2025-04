Los senderistas acaparan los rescates en montaña cada vez más

El pasado 2 de mayo, la Guardia Civil rescató en La Vera a un joven de 29 años de Getafe (Madrid) que se había lesionado ... en el hombro mientras practicaba barranquismo en la garganta Vadillo, en Losar de La Vera. Hubo que trasladarle en helicóptero hasta el hospital de Navalmoral de la Mata, en un operativo que duró cuatro horas y media e implicó a agentes de la central telefónica 062 de la Comandancia de Cáceres, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la zona donde se produjo el accidente, una dotación del EREIM (Equipo de Rescate e Intervención en Montaña) con base en Arenas de san Pedro (Ávila) y también a personal del servicio aéreo de la Benemérita.

No fue el primer rescate de este tipo en Extremadura en este año. Porque el 15 de abril, agentes del mismo cuerpo tuvieron que realizar un despliegue similar para trasladar en un helicóptero medicalizado del 112 hasta el hospital de Plasencia a un joven de 25 años que presentaba posibles fracturas de muñeca y tobillos derechos, y un fuerte dolor de cabeza, tras caer de la tirolina de la vía ferrata ubicada en el Cancho de La Muela, en el municipio cacereño de La Garganta. Tanto en este caso como en el anterior, los agentes tuvieron que portear a los heridos campo a través.

Y es seguro que habrá más intervenciones de este tipo en los próximos meses. Porque la pandemia de covid-19 ha llenado el campo de senderistas, y nunca antes hubo tanta gente practicando deportes en la naturaleza. «Se nota mucho que en el campo hay más gente», constata el placentino Javier Gil, guía de montaña y barrancos. «En los últimos diez años –sitúa– ha habido un crecimiento grande, y ahora te encuentras gente incluso en los sitios más recónditos, a los que antes solo llegaban montañeros».

La falta de materiales

«En la Laguna Grande de Gredos, que es nuestra montaña, hay senderistas de todas las edades, unos con materiales apropiados y otros que no los llevan», constata Gil, que cree que «con el covid ha habido un 'boom', pero ya veníamos notando un aumento importante desde años atrás». «Se nota en el barranquismo, que es una práctica más minoritaria –amplía el guía extremeño–, y mucho más, lógicamente, en el senderismo, que tiene muchos más practicantes».

«La mayoría de los accidentes se producen en los descensos, cuando hay más cansancio y menos concentración» íñigo ayllón Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada

En lo que va de año, la Guardia Civil ha realizado los dos rescates antes reseñados en la provincia de Cáceres y un tercero en Badajoz, a una senderista en la localidad de Fuente del Arco. El año pasado, la Benemérita hizo dos actuaciones de este tipo en Badajoz (a un senderista en Talarrubias y un escalador en Alange) y diez en la provincia de Cáceres. De ellos, nueve fueron a senderistas (en Guijo de Santa Bárbara tres veces, Gata, Acebo, Aldeanueva de la Vera, Villanueva de la Vera, Hervás y El Gasco), y uno a un barranquista (en la garganta de la Hoz en Madrigal de La Vera), según los datos remitidos por las comandancias de Cáceres, que concentra la mayoría de las actuaciones de este tipo por el relieve más abrupto de la provincia especialmente en el norte, y Badajoz.

Según el GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civiil), las causas más habituales que les llevan a ellos a entrar en escena son las caídas, extravíos, enriscamientos, problemas físicas y meteorología adversa. El último informe de la Federación Española de Montaña y Escalada (Fedme) sobre accidentalidad entre federados aclara que el perfil de quien sufre siniestros en la montaña es el de un varón de entre 41 y 50 años que practica senderismo en su comunidad autónoma de origen.

La Fedme tiene un equipo dedicado al área de seguridad, y en el está Íñigo Ayllón, que explica que «las tres causas más habituales de accidente son la falta de planificación, la percepción errónea de nuestras facultades y el creernos más fuertes de lo que somos». Son los tres precursores (causantes) del accidente, que suele materializarse en forma de tropiezo y caída. Y esta «es más habitual en la bajada que en la subida, porque hay más cansancio y menos concentración».

«La meta no debe ser alcanzar la cima»

«Debemos pensar que la meta de nuestra salida no está en la cima que queremos alcanzar, sino en el coche que nos va a devolver a casa», resume Ayllón, que deja claro «que preparar una ruta no consiste en bajarse el 'track' (mapa) de una web». «Hay que saber por qué tipo de terreno discurre la ruta, con quién voy, qué tiempo se espera que haga, si voy a tener o no cobertura de móvil, hay que vestirse adecuadamente y disponer del material necesario». «Y sobre todo –acaba–, tener claro que el objetivo no es hacerse una foto heroica o batir un récord, sino pasar un buen día».

Javier Gil, el placentino guía de montañas y barrancos, advierte que «hay que diferenciar mucho entre dar el paseo diario por zonas más o menos urbanas y sencillas y hacerlo por el monte». «Porque pasamos –amplía– de un entorno controlado a otro menos controlado, en el que hay menos gente y a veces nadie que pueda ayudarnos si tenemos un problema, y donde puede ocurrir que no tengamos cobertura telefónica, y que aunque la haya, no sepamos indicar dónde estamos exactamente».

A modo de reflexión general, Javier Gil apunta que «el problema es la falta de adaptación al medio». «Vivimos en un medio urbano, y cuando salimos al monte debemos tomar conciencia de dónde estamos». Él opina que «la naturaleza es el mejor sitio para estar, el hombre lo ha hecho siempre, pero últimamente estamos tan concentrados en la ciudad que hay mucha gente que apenas conoce el monte y no está acostumbrado a estar en él. «Por eso –termina– es también importante saber que hay empresas que guían y ayudan a quienes quieren practicar deportes en la naturaleza, y que son una buena opción, por seguridad y porque nos permiten despreocuparnos y centrarnos en disfrutar».