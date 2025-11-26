HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Camino Limia, con Senador, el caballo que ha participado en la Sicab. HOY

Senador, un caballo de la exconsejera Camino Limia, se mete en el 'top ten' de la Sicab

Pertenece a la yeguada Haras de San Blas y se ha criado en Medellín, donde Limia afirma que está volcando sus conocimientos con el merino al mundo de los equinos

J. López-Lago

J. López-Lago

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

Un caballo de la yeguada Haras de San Blas presentado por Camino Limia, exconsejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, ... ha sido uno de los grandes triunfadores en el Salón Internacional del Caballo (Sicab) que ha tenido lugar del 18 al 23 de noviembre en Sevilla. Senador ha quedado noveno en esta exigente competición, es un Pura Raza Española, tiene solo cuatro años y por tanto un gran futuro por delante como semental al haber quedado entre los diez primeros de su categoría en este evento, considerado una referencia a nivel mundial. En el caso de Senador, criado en Medellín (Badajoz), ha ganado por su belleza y funcionalidad, ya que no han podido presentarlo a doma clásica, categoría donde ya ha cosechado en otros certámenes este año.

