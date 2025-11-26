Senador, un caballo de la exconsejera Camino Limia, se mete en el 'top ten' de la Sicab

Un caballo de la yeguada Haras de San Blas presentado por Camino Limia, exconsejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, ... ha sido uno de los grandes triunfadores en el Salón Internacional del Caballo (Sicab) que ha tenido lugar del 18 al 23 de noviembre en Sevilla. Senador ha quedado noveno en esta exigente competición, es un Pura Raza Española, tiene solo cuatro años y por tanto un gran futuro por delante como semental al haber quedado entre los diez primeros de su categoría en este evento, considerado una referencia a nivel mundial. En el caso de Senador, criado en Medellín (Badajoz), ha ganado por su belleza y funcionalidad, ya que no han podido presentarlo a doma clásica, categoría donde ya ha cosechado en otros certámenes este año.

Según Limia, que se dedica al merino y desde hace casi dos años también se vuelca con con una yeguada, han trasladado sus conocimientos genéticos obtenidos con las ovejas al mundo del caballo y y están obteniendo grandes resultados.

Según cuenta, a los cinco meses se implicó con este ejemplar, que ya tiene 4 años. HOY

Criado por la yeguada Haras de San Blas y orígenes Bohórquez, se trata de un proyecto fundado por los ganaderos Joaquín Ortiz, también ligado a las ovejas merinas, y Camino Limia, el cual es presentado en doma clásica por el jinete internacional Alberto García Albela. Según explica Limia como impulsora del proyecto, «para mí ha sido un sueño poder llegar por primera vez a Sicab con Senador, un caballo con el que, desde sus cinco meses, tuve una vinculación especial. Poder medirnos con las mejores ganaderías del mundo ha sido un honor. Sabemos que no es fácil, que hay mucho trabajo por delante y que debemos seguir mejorando, pero con humildad y esfuerzo seguiremos apostando por este nuevo proyecto. Mi vinculación con los caballos es muy anterior a las ovejas; llevo con caballos desde los cinco años, pero es ahora cuando este sueño lo he profesionalizado. Estamos adaptando los conocimientos de genómica que nos permitieron avanzar en la mejora del Merino Español al caballo Pura Raza orientado a la doma y con un sello distinto, aunque al final, es el ganadero quien imprime carácter y tipo a sus animales».

El proyecto con los PRE es conjunto con el ganadero Joaquín Otiz. HOY

Según detalla la exconsejera de la Junta, durante la temporada 2025, Senador ha conseguido múltiples primeros puestos y altas puntuaciones en doma clásica, destacando en plazas como Dos Lunas, El Zaudín, Los Albardones, Córdoba, Segovia y Badajoz. «Este año se ha proclamado campeón de la Semana de la Doma en Zamora, campeón de Castilla y León en cuatro años o campeón del prestigioso concurso internacional en Dos Lunas polo en Sotogrande. Y en los tres concursos morfológicos a los que ha acudido, ha sido premiado por su calidad funcional y morfológica, recibiendo reconocimientos como 'Mejores Movimientos' en Jerez y en Ecuextre (Badajoz), además de lograr un impresionante noveno puesto en el Campeonato del Mundo del Caballo PRE (Pura Raza Española) en Sicab 2025, donde acaba de competir entre las mejores ganaderías internacionales».