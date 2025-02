Coronavirus en Extremadura : «Esta semana se han triplicado la ventas de test de antígenos en las farmacias»

Una escena común en la farmacias estos días es gente comprando un test de antígenos para saber si tiene covid. «La venta ya estaba siendo ... alta en los últimos quince días, pero entre la semana pasada y la actual se ha triplicado», ha explicado esta tarde Cecilio Venegas, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz.

Si bien los últimos datos de la Junta de Extremadura ofrecidos este jueves ya indican un repunte de contagios, al existir autodiagnósticos (en el caso de España en las farmacias desde mayo de 2021) y no haber obligación de reportar los casos positivos al sistema de salud, el aumento en la venta de este tipo de test da indicio de si están apareciendo síntomas en la población porque se está contagiando. Venegas cuenta su caso particular como farmacéutico y confirma lo apuntado por los datos oficiales, al menos en la ciudad de Badajoz. «La feria ha terminado hace unos días y desde entonces he hecho muchos test en la farmacia a gente que no sabe, no puede o no quiere hacérselos y esta semana es cuando más positivos he visto».

Lo que también le ha llamado la atención son las dudas de la gente cuando aparece el positivo en su test pues no muchos no saben cuál es el protocolo que rige en la actualidad, por lo que son orientados por el boticario tras una anamnesis, que sin ser un diagnóstico médico, se basa en un breve interrogatorio sobre si tiene tos, fiebre, desde cuándo y otras preguntas relacionadas con los síntomas. «Lo de acudir al centro de salud ya es potestativo de cada persona, pero aunque no está pautado así, recomendamos al menos que el médico de cabecera tenga conocimiento. En este sentido, desde las farmacias hacemos de complemento del sistema sanitario», ha señalado Cecilio Venegas, quien por otro lado ha detectado un aumento de pulsioxímetro, un aparato médico que se vende en farmacias y que sirve para monitorizar el nivel de concentración de oxígeno que hay en la sangre de una manera no intrusiva. Se coloca en el dedo y a partir de un determinado valor los médicos aconsejan que se pongan en manos de profesionales para que el paciente que está en casa no empeore.

De momento, se sabe que en el 87% de los casos de la región, según explicó esta mañana el consejero de Salud, José María Vergeles, son de la subvariante de ómicron BA.4 y BA.5, de la que esta ahora se sabe que es mucho más contagiosa que las anteriores y burla la protección de las vacunas o los anticuerpos creados por una infección reciente.