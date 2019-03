«La Virgen de la Amargura y el Nazareno me han enamorado en la distancia» El joven cofrade sevillano Álvaro Carmona ofrecerá su pregón en Mérida el próximo viernes. :: J. M. ROMERO Álvaro Carmona Cofrade sevillano pregonero de la Semana Santa de Mérida Confiesa que debido a distintos compromisos no podrá conocer en persona la Semana Santa de Mérida y resalta la importancia del Viacrucis M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Miércoles, 27 marzo 2019, 08:10

El cofrade sevillano de 29 años Álvaro Carmona hará una visita fugaz a Mérida el próximo viernes. Tendrá el honor de ofrecer el Pregón de la Semana Santa. Será a las 21.15 horas en el centro cultural Alcazaba. No se quedará en la ciudad nada más que unas horas. Aparte del de Mérida, ofrece otros dos pregones este fin de semana. Un verdadero profesional del tema que ya ha pronunciado más de 70 pregones y exaltaciones por toda la geografía española, entre los que destaca el Pregón de las Glorias de María, en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla en el año 2015.

-¿Qué supone ofrecer el primer pregón de Semana Santa de Mérida tras ser declarada de Interés Turístico Internacional?

-Estoy muy contento de que se hayan acordado de mí en un año tan importante. Y aunque nunca he estado en Mérida en Semana Santa, a través de los cofrades y de la Junta de Cofradías he podido conocerla. Creo que el anuncio debe ser transmitido de una forma veraz y quizás por la profundidad más que por la vivencia. Y por eso creo que han pensado en mí. En una persona que es capaz de poner en valor una Semana Santa de esta categoría.

-¿Por qué le llama todo lo que tiene que ver con la Semana Santa?

-Soy sevillano y desde muy pequeño he tenido mucha participación en ella a través de las cofradías. Para mí es una forma de vida y se ha convertido en una manera de estar cerca de Dios. Eso es lo más importante que tiene que tener una persona que se suba a un atril. Que tenga la vivencia y el convencimiento de que la Semana Santa es un instrumento para llegar a Dios.

-¿A la hora de dar el pregón ¿va a seguir un guion o improvisará lo que sienta en esos momentos?

-Es un pregón que, en un 90%, es poético. No tiene un orden lógico. Es decir, no va de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Son momentos de la Semana Santa de Mérida que pueden ser en la calle o delante de un altar. No tiene una secuencia lógica para que no pierda la capacidad de emocionar y sorprender. Lo que sí puedo adelantar es que el pregón finaliza con lo que creo que es la parte más importante de la Semana Santa de Mérida como es el Viacrucis. El pregón se llama 'La Cruz que ilumina el mundo'. En él están representadas todas las hermandades con momentos que se refieren a lo que aplicamos a la vida diaria.

No podrá verla

-¿Va a poder disfrutar de la Semana Santa de Mérida o tiene demasiados compromisos y se la va a perder?

-Con todos los compromisos que tengo me sería imposible estar en todos los sitios. Este año tengo nueve pregones, contando con el de Mérida, y me resultaría muy difícil estar ahí. Solo este fin de semana tengo tres pregones. Son cosas que se quedan pendientes y que, con el paso del tiempo, cuando ya esté boom personal termine, quizás pueda acercarme a verla algún año. Lo que sí es cierto es que, después de escribir el pregón, me quedan las ganas de ver sobre todo dos cosas. Por un lado, la Virgen de la Amargura, de la Hermandad del Calvario. Y por otro, el Nazareno, una imagen emblemática para la ciudad. Me han enamorado en la distancia.

-¿Cómo y por qué animaría a disfrutar de la Semana Santa?

-La Semana Santa es un encuentro con Dios en las calles. Nos pasamos toda la vida pidiéndole a Dios que venga a nuestra vida y, durante una semana, de buenas a primeras, Dios sale a la calle a nuestro encuentro. Y nosotros tenemos dos posibilidades: o quedarnos a verlo o darnos la vuelta.