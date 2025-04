Solo un rato de procesión por Rabo de Buey

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 28 de marzo 2024 | Actualizado 29/03/2024 10:36h. Comenta Compartir

Tras el Martes y el Miércoles tan aciago en Mérida, esperaban los cofrades de la ciudad algo de consuelo. Amaneció casi despejado, aunque con viento. Pero la borrasca se echó encima según iba pasando la tarde y al final Mérida se quedó prácticamente sin Jueves Santo. No se puede decir que fue una cancelación total. Por que los hermanos de la Paz, los primeros en salir, lo intentaron.

Fue una decisión muy valiente porque los pronósticos eran de lluvia persistente y tenían por delante un largo recorrido. Partieron a las cinco pero con el preaviso ya de que no iban a hacer el recorrido completo. Su intención inicial era llegar al menos hasta el Hornito. Pero ni tan siquiera eso pudieron completar. Pusieron a sus dos pasos en la calle. Con el aplauso cálido de los vecinos. Se agolparon en la puerta de la iglesia. No es una salida fácil. El templo está encajonado entre las consejerías de la Junta del complejo del Tercer Milenio. En la calle estuvieron la Paz y el Prendimiento. Bajaron por Rabo de Buey y al menos consiguieron los penitentes el encuentro de los vecinos con sus imágenes. Fue un trayecto corto. Pronto decidieron volver. Con muchos aplausos también por el esfuerzo de los costaleros para evitar la lluvia.

El resto del Jueves Santo de Mérida fue un calco del miércoles. La Vera Cruz, en la Antigua, tenía previsto arrancar cuando más llovía. Lágrimas y abrazos antes de anunciar la suspensión oficial. La Vera Cruz no tuvo opción. Casi al mismo tiempo ocurría lo mismo en la Basílica de Santa Eulalia. Ferroviarios dijo que no arriesgaban con su Descendimiento bajo la lluvia. Y siguió también los castillos. Especialmente aciaga está siendo esta Semana Santa para los castillos. No salieron el miércoles ni tampoco ayer. Llevan dos cancelaciones consecutivas. Y el desánimo se notaba en la carpa donde se reúnen los nazarenos y los costaleros antes de la procesión. Trabajaron con esmero los penitentes. A pesar de las pocas posibilidades de cargar, prepararon los pasos con detalle.

Semana Santa de Extremadura

