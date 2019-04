El segundo concurso fotográfico 'prolonga' la Semana Santa morala Momento del encuentro entre la virgen y el Resucitado en la plaza Vieja. :: M. A. M. El programa de actos se cerró con la procesión del Encuentro, del que se cayó el viernes el Santo Entierro por la lluvia MIGUEL ÁNGEL MARCOS Lunes, 22 abril 2019, 08:31

El cambio del manto de la Virgen, de negro a blanco y azul por la alegría del hijo resucitado, es uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa morala. Se vive todos los años en la plaza Vieja tras aparecer cada uno de los pasos por calles diferentes acompañados por sus respectivas cofradías y por la banda de música de Navalmoral.

Se trata de la procesión del Encuentro, que tuvo lugar pasadas las doce del mediodía del domingo, con la solemnidad habitual, tras pedir el sacerdote permiso para quitar el luto a la virgen, puesto que ya no existe, para transformarse en «fiesta y alegría» por la presencia de Jesús Resucitado. Minutos después las dos tallas protagonizaron una procesión para despedir el programa de la Semana Santa, que se cerró por la tarde con una misa de Pascua.

No ocurrió lo mismo, sin embargo, en la noche del viernes, cuando no pudo salir la procesión del Santo Entierro por culpa de la lluvia, tras decidirlo así las cofradías para no mojar ni deteriorar las imágenes. Eran Cristo en la Cruz, la virgen de las Angustias, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, sustituyendo la procesión por actos en las respectivas iglesias.

Concurso fotográfico

A partir de ahora es momento de recopilar las imágenes obtenidas estos días para poder presentarlas al II Concurso Fotográfico 'Semana Santa en Navalmoral', convocado semanas atrás por la cofradía Jesús Nazareno de Medinaceli. El objetivo es recoger cualquier faceta de la festividad, como actos litúrgicos, cofradías, procesiones, rincones, tradiciones, gastronomía o costumbres, en fotografías hechas este año por profesionales o aficionados.

En las bases de la convocatoria se especifica que la técnica a utilizar es libre, debiendo presentar los trabajos en soporte digital, formato jpg, con una resolución mínima de 300 ppp. Tienen que ser inéditos y originales y no haber sido premiados ni estar a la espera del fallo de otro concurso.

El plazo para entregar las fotografías permanecerá abierto hasta las dos de la tarde del lunes 30, debiendo enviarse al correo electrónico semanasantanavalmoral@gmal.com, con un máximo de cuatro por participante.

La cofradía organizadora entregará dos premios. El primero está dotado con 100 euros y trofeo y el segundo, un accésit, con un vale por valor de 50 euros a canjear en el establecimiento patrocinador, el bar Zaragata.

Además, la fotografía ganadora se utilizará como imagen del cartel anunciador del concurso que se convoque en 2020. Finalmente se organizará una exposición con todos los trabajos que se reciban.