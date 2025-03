Saetas de Paco Rastrojo y María del Carmen Torrado en la ofrenda de flores a la Virgen de los Dolores de Badajoz

E. F. V. BADAJOZ. Lunes, 11 de abril 2022, 08:13 | Actualizado 08:50h. Comenta Compartir

Cuenta Francisco Ramos Rastrojo que para cantar una saeta sólo hay que poner sentimiento. «A mí se me mató un hermano en Portugal en 1992 y ese año prometí que cantaría una saeta. La primera vez le canté a la Virgen de la Palma y me puse muy nervioso. Fue en la puerta del bar Felipe, subido en una caja de cerveza, y desde entonces no he fallado ningún año».

Estas explicaciones las ofrecía este viernes tras interpretar tres saetas en la iglesia de la Concepción durante la ofrenda floral a la Virgen de los Dolores organizada por la Concejalía de Mayores en colaboración con la hermandad que da culto a esta imagen. «Ha sido muy emocionante, se me han saltado las lágrimas», decía conmovido.

Frente a él se situaron un centenar de mayores que quisieron participar en una actividad en la que también intervino María del Carmen Torrado Delgado. «No recuerdo cuándo canté mi primera saeta, pero debía ser muy pequeña. En aquella época no me dejaban ir a cantar».

«Para mí una saeta es una manera especial de rezar. Igual que antes de dormir tengo la costumbre de rezar, ahora en Semana Santa puedo hacer lo mismo cantando ante las imágenes», explica Torrado, que no oculta la congoja que siente cada vez que se sitúa delante de una imagen de la Virgen. «Yo la veo guapísima pero como madre imagino lo que debió sufrir».

Al acto del viernes asistió el director del Instituto Municipal de Servicios Sociales, José Antonio Expósito, muy conocido en el mundo cofrade por dirigir la Banda del Resucitado. «Con este tipo de actos se busca mantener las tradiciones de los mayores. En los Jardines de la Galera tuvimos el jueves otro concierto y hubo un lleno absoluto».

«Para mí cantar es una necesidad. Recuerdo un año que estaba sin voz. No iba a cantar pero al ver cómo pasaba frente a mí el Cristo de la Paz el corazón se me salía del pecho y me arranqué. ¡No se notó que estaba ronco!».