Programación de la Semana Santa 2023 en Plasencia

R. H. Martes, 4 de abril 2023, 10:35 | Actualizado 12:01h.

La Borriquita abrió el pasado Domingo de Ramos en Plasencia una Semana Santa que espera convertirse en la primera en la ciudad en lograr la declaración de fiesta de interés turístico nacional tras conseguir el reconocimiento regional en 2012.

3 de abril Lunes Santo

Procesión de la Hermandad Penitencial y Cortejo de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pación y María Santísima del Rosario: Salida a las 9 de la noche de la Iglesia de Santo Domingo, Plaza San Nicolás, Rincón de San Nicolás, C/ Blanca, Plaza de la Catedral, C/ Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayor (vuelta completa), Rua Zapatería, Plaza de San Nicolás y recogida en Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).

4 de abril Martes Santo

Procesión de la Cofradía del Cristo de la Columna: Salida a las 9 de la noche de la Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo), Plaza de San Nicolás, Rincón de San Nicolás, C/ Blanca, Plaza de la Catedral, C/ Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayor (vuelta completa), Rua Zapatería, Plaza San Nicolás y recogida en Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).

5 de abril Miércoles Santo

Procesión del Silencio. Cofradía de Nuestro Padre Jesús de Nazareno: Salida a las 9 de la noche de la S.I. Catedral, Plaza de la Catedral, C/ Blanca, C/ Trujillo, C/ Ancha, C/ Coria, Plaza de San Nicolás, Rua Zapatería, Plaza Mayor (vuelta completa), Rincón de San Esteban, Santa Clara a S.I. Catedral donde se recoge.

6 de abril Jueves Santo

Procesión de la Cofradía de la Santa Cena: Salida a las 7.30 de la tarde de la Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo), Plaza de San Nicolás, Calle Coria, Calle Ancha, Calle Trujillo, Calle Blanca, Plaza de la Catedral, Calle de Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayor, Rua Zapatería, Plaza de San Nicolás, Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).

Procesión de la Cofradía de la Vera Cruz-Procesión de la Cofradía V. O. T. de Ntra. Sra. Dolorosa de la Cruz: Salida a las 9 de la noche de la Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo), Plaza de San Nicolás, Rincón de San Nicolás, C/ Blanca, Plaza de la Catedral, C/ Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayor (vuelta completa), Rua Zapatería, Plaza de San Nicolás y recogida en Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).

7 de abril Viernes Santo

Procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte: Salida a las 2 de la madrugada de la Iglesia de Plaza de San Esteban (canto del Miserere), Plaza Mayor, Calle Pedro Isidro, calle Santa Ana, Plaza del Salvador (canto del Miserere), Calles Sancho Polo (convento de las Ildefonsas, canto del Miserere), calle de San Idelfonso, Calle La Tea, Los Quesos (convento de las Capuchinas, canto del Miserere), Calle Berrozana, Calle Esparrillas, Bóvedas Marqués de Mirabel, San Nicolás (canto del Miserere), Calle las peñas, Calle Caldereros, Calle Ancha, Rincón de la Salud, Rincón del Obispo, Plaza de la Catedral, Calle de Santa Clara (convento de las Dominicas, canto del Miserere) e Iglesia de San Esteban.

Procesión de la Hermandad del Santo Via Crucis: Salida a las 6.30 de la mañana de la S.I. Catedral, C/ Blanca, Rincón de San Nicolás, Plaza de San Nicolás, Rua Zapatería, Plaza Mayor (dando la vuelta a la misma), Rincón de San Esteban, C/ Santa Clara a S.I. Catedral donde se recoge.

Procesión de la Cofradía del Santísimo Crucifijo y Descendimiento de la Cruz: Salida a las 9 de la noche de la Iglesia de Santo Domingo, Plaza San Nicolás, Rincón de San Nicolás, C/ Blanca, Plaza de la Catedral, C/ Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayor (vuelta completa), Rua Zapatería, Plaza de San Nicolás y recogida en Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).

8 de abril Sábado Santo

Procesión de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro: Salida a las 7.30 de la tarde de la Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo), Plaza San Nicolás, Rincón de San Nicolás, C/ Blanca, Plaza de la Catedral, C/ Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayor (vuelta completa), Rua Zapatería, Plaza de San Nicolás y recogida en Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).

9 de abril Domingo Resurección

Procesión de la Hermandad Penitencial y Cortejo de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pación y María Santísima del Rosario: Salida a las 11 de la Mañana desde de la Iglesia de Santo Domingo. Señor de Pasión: Plaza San Nicolás, Rincón de San Nicolás, C/ Blanca, Plaza de la Catedral, C/ Santa Clara, Rincón de San Esteban, Plaza Mayo. Nuestra Señora del Rosario: Calle Zapatería, Plaza Mayor. Encuentro en la Plaza Mayor y regreso por Rua Zapatería, Plaza de San Nicolás para llegar a la Iglesia San Vicente Ferrer (Templo Cofrade de Sto. Domingo).