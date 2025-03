Plasencia guarda silencio por su Nazareno

Ana B. Hernández Miércoles, 13 de abril 2022 | Actualizado 14/04/2022 16:50h. Comenta Compartir

No pudo ser en la Catedral, porque el primer templo de la diócesis está cerrado con motivo del montaje de la exposición de Las Edades del Hombre, que se inaugura el próximo mes.

Por eso esta vez, y por tercer año consecutivo ya tras dos de pandemia, tampoco se pudo ver la sobrecogedora imagen que marca cada Miércoles Santo en Plasencia, la salida del Nazareno de la Catedral.

Pero aun así, aun con salida desde el templo de San Vicente Ferrer, la emoción marcó desde el primer momento la procesión que protagoniza la talla más venerada en la ciudad junto con la patrona, la Virgen del Puerto. Especial fue sobre todo el momento en el que el coro Cum Iubilo cantó al Nazareno a su paso por la Catedral, el único momento con ese canto a capela en el que se rompió el silencio con el que Plasencia mostró de nuevo anoche su devoción por el Nazareno, fortalecido aún más por los golpes secos de las horquillas que portan los costaleros.

Vestido con el hábito morado que en 1976 le donó Jesús Hernández Sanz, Nuestro Padre Jesús Nazareno, con unas andas restauradas, estuvo acompañado en la procesión de este Miércoles Santo por la Dolorosa de la Esperanza, que estrenó el nuevo manto adquirido por suscripción popular, como también anoche la hermandad lució su nueva cruz de guía.

Pero la novedad más llamativa fue el hecho de que no salieran, más bien no pudieran salir, los otros pasos de la Cofradía del Silencio:el Ecce Homo y La oración en el huerto. «Nos duele en el alma pero no hay costaleros suficientes», reconocía este Miércoles Santo, momentos antes de que comenzara la procesión el hermano mayor de la hermandad, Juan Pedro Fuentes.

«Necesitamos 180 para los cuatro pasos y hemos conseguido poco más del centenar, 50 para el Nazareno y 58 para la Dolorosa», detallaba. «Este es un año especial, porque llevamos dos de pandemia y porque hasta hace poco había incertidumbre, por lo que confiramos en que sea algo puntual, pero es preciso que los jóvenes se mentalicen;esto solo funciona si la gente participa».