La lluvia condicionó el Martes Santo placentino

Eran las nuevas y cuarto de la noche del Martes Santo cuando salía por la puerta de la iglesia de san Vicente Ferrer (templo cofrade de Santo Domingo) el primero de los tres pasos de la cofradía del Cristo de la Columna. Cielo encapotado, nubes oscuras, tras una tarde con lluvia intermitente, pero ni una gota de agua caía en ese momento, tal como anticipaban las previsiones del tiempo a las que tanta atención prestan los cofrades –qué remedio– en estos días.

La suerte meteorológica que no tuvo la Hermandad de la Pasión el Lunes Santo y la obligó a no procesionar, sí la tuvo ayer la cofradía del Cristo de la Columna. No obstante, durante el recorrido comenzó a llover, lo que obligó a cubrir las imágenes.

Esta hermandad firma una de las procesiones más populares de entre las doce que acoge la ciudad en su Semana Santa. Entre otros motivos, es apreciada por la presencia de los caballos, factor distintivo de un desfile que contó con el Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional con sede en Sevilla, al ser el Cuerpo hermano mayor honorífico. De ahí que hubiera representación de los mandos de distintas escalas.

Los caballos, las figuras de romanos y los cofrades con su hábito de túnica, caperuz y guantes blancos, capa canela y cíngulo amarillo acompañaron a los tres pasos que pasean por el centro histórico placentino cada Martes Santo. Con todo el recorrido lleno de público –pese a la coincidencia de la procesión con el partido de fútbol de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Chelsea inglés–, lucieron su vistosidad La Flagelación (siglo XIX), La Dolorosa de san Nicolás (talla castellana del siglo XVII, de autoría desconocida) y el que da nombra a la cofradía, el Cristo de la Columna (1990, obra del escultor Manuel Romero Ortega).