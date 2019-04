La lluvia pudo con las ganas de salir en procesión en Mérida

Todo un año esperando sacar en procesión al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Misericordia y la lluvia, que no era una buena visita anoche, apareció para echar al traste el trabajo y la ilusión de cientos de personas de la Cofradía de Nueva Ciudad. Caras de decepción, de resignación, de fastidio y llantos, muchos llantos, antes y después de decidir, por mucho que costara, que las Tres Caídas no salía. Que no podía procesionar por el Puente Romano y lucir su gran estreno por las calles de Mérida.

La lluvia también aguó los planes de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

También estuvieron esperando durante una hora y media si sacaban los pasos en procesión. Y al final decidieron suspender la estación de penitencia del Nazareno. No se quisieron arriesgar a hacer el recorrido corto. Un chaparrón podía ser fatal.

Así que hoy, según informó la Junta de Cofradías, la imagen procesionará con su cofradía junto al Cristo de Los Remedios y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Eso si la lluvia da tregua, al menos, a la hora de salida de las procesiones del Jueves Santo.