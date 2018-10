Una semana loca

La semana pasada fue complicada. El lunes tuve por la tarde-noche una larga y delicada reunión con mis compañeros, el martes fui a Badajoz en autobús a las nueve de la mañana y regresé a las diez de la noche tras asistir a diversos eventos y ceremonias en los que había que estar atentos y en tensión. El miércoles di una conferencia con mi mujer en unas jornadas universitarias sobre Portugal, el jueves a mediodía inauguramos el curso en mi centro de trabajo, di clase por la tarde, de cinco a siete y media, en la Universidad de Mayores de Cáceres y de allí me fui a la fiesta del HOY, regresando a casa a las doce de la noche.

El viernes, estuve toda la mañana de un lado para otro ultimando un evento que tendrá lugar en Cáceres durante el mes de noviembre, por la tarde tuve que escribir dos páginas para este periódico y luego fui a ver a mis padres, que habían regresado el martes de Ceclavín y aún no me había acercado a visitarlos. Conduje el coche, lo arranqué en un semáforo en rojo, aunque mi mujer me detuvo, y lo rocé aparcando contra un pivote, algo que nunca me había sucedido. En casa de mis padres, noté que se me iba un poco la cabeza y fue mi mujer quien trajo el coche a la vuelta.

Fue una semana especial en la que coincidieron muchas cosas. Normalmente, mi vida es tan tranquila como la de cualquiera, pero bien cierto es que durante la pasada semana no pude razonar ni pensar con coherencia ni mucho menos planificar nada importante. Pero no hay problema, llegó el sábado, recuperé la calma y pude volver a hacer lo que me gusta: leer, escribir, subir a la Montaña, cocinar un arroz y un pollo escuchando la radio y algo de música, entretenerme con alguna serie, ver el partido del Extremadura en la tele. Es más, pude pensar, se me ocurrieron temas para escribir o actuar. Lo normal.

El problema no es que a ustedes o a mí la vida se nos complique un poco una semana al año. El problema es que hay ciudadanos para quienes la vida es así todo el año. Me estoy refiriendo a los políticos y a determinadas autoridades y ejecutivos, ya sean rectores, directoras, obispos o coroneles.

Vean un ejemplo: el pasado jueves, la alcaldesa de Cáceres tuvo que asistir a once actos. De ellos, tres eran complicados y exigían la máxima tensión y concentración y los otros ocho tenían más protocolo y cumplimiento que intensidad política, pero en ellos había que estar igualmente en tensión y, sobre todo, tal frenesí impedía reflexionar, planificar, pensar...

A una de mis actividades del jueves, acudió la Directora General de Cultura. A las 10.30 horas, había tenido un acto en el López de Ayala, a las 12.00 estaba en Cáceres pronunciando un discurso y respondiendo a preguntas incisivas de estudiantes y a continuación se marchó a Lisboa porque diversos artistas extremeños participaban allí en un evento relacionado con el flamenco.

Dirán ustedes que qué bien se lo pasan. Pero si lo piensan detenidamente, es imposible pasárselo bien cuando ves, por ejemplo, seis veces la misma obra de teatro en el Festival de Mérida para acompañar a diferentes personalidades. O si desayunas, comes y cenas fuera de casa toda la semana, charlando educadamente con desconocidos. No hagamos demagogia, eso no le gusta a nadie. Dirán ustedes que es una obligación que va con el cargo y que si lo hacen es porque les mola. Pero no, ni creo que les mole ni entiendo que deba ir con el cargo.

Yo quiero políticos, obispos, rectores, directores, coroneles, etcétera con tiempo para reflexionar, analizar y planificar. Debería eliminarse la obligación de asistir a tanto acto, a tanta comida, a tanta presentación. Que haya una figura muy solemne, con el estómago a prueba de bombas, llamada Representante Protocolario o algo así que se dedique a figurar y a comer y el resto, que se dedique a pensar, decidir y ejecutar. Estoy seguro de que rectores, directores, consejeros, obispos y coroneles firmarían esta propuesta.