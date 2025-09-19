Semana Europea de la Movilidad en la Universidad de Extremadura

Redacción BADAJOZ. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra hasta el 22 de septiembre, y por sexto año consecutivo, la Universidad de Extremadura se suma a los actos de esta celebración y analiza la movilidad en el campus cacereño. El estudio es coordinado desde la Cátedra UNESCO UEx de Desarrollo Sostenible y la Oficina de Universidad Saludable del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UEx, en colaboración con las facultades de Formación del Profesorado y la de Empresa, Finanzas y Turismo.

Según el estudio, de los 5.166 miembros de la comunidad universitaria que asistieron al campus en la mañana de ayer, 2.182 lo hicieron en transporte público, 114 entraron a pie y 2.870 lo hicieron en vehículos particulares. Distribuidos en 1.948 coches, 70 motos, 23 bicis, 85 camiones y furgonetas, 13 taxis y 7 patinetes eléctricos. La media de ocupación de los coches fue de 1,34 pasajeros por vehículo.

El estudio ha sido llevado a cabo por los alumnos de 4º curso de Educación Ambiental del Grado de Educación Social de la Facultad de Formación del Profesorado y los alumnos de Auditoría y Control Interno de 4º curso de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo, controlando los distintos accesos al campus cacereño desde las 7.00 hasta las 10.30 horas.