Una semana para descubrir la arquitectura El objetivo de las jornadas es la puesta en valor del patrimonio arquitectónico ya construido y la importancia de la regeneración urbana, de la rehabilitación de los espacios públicos en los que habitan y se relacionan las personas MAYCA DE SOSA GÁLVEZ Vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura Domingo, 29 septiembre 2019, 00:34

Con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, celebrado el primer lunes de octubre de cada año desde 1996, acontece en Extremadura una semana llena de actividades para celebrar este día, organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) y la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Extremadura.

El lema escogido este año por la UIA (Unión Internacional de Arquitectos) para esta celebración es: «Architecture…housing for all» –Arquitectura… vivienda para todos– en el afán de dar cumplimiento al objetivo 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015, que persigue lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

El Colegio Oficial de Arquitectos, con la celebración de la XI Semana de la Arquitectura en Extremadura, tiene una doble pretensión: la primera y más directa es acercar la arquitectura a la sociedad a la vez que hacer extensiva a la población extremeña las reflexiones acerca de los asentamientos humanos y el derecho fundamental a un hábitat adecuado.

Arranca así la semana el lunes, 30 de septiembre, con una jornada de puertas abiertas en la que intervendrán ciudadanos de a pie y expertos profesionales del urbanismo en la sede del Coade en Cáceres. El encuentro de arquitectura y urbanismo participativo versará sobre la recuperación de la Plaza de Santiago de Cáceres y participarán, junto al Coade, la Asociación de Vecinos de la Ciudad Monumental, el Ateneo de Cáceres y la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Extremadura. En ella se abrirá el debate y la reflexión acerca de la regeneración, rehabilitación y renovación urbana enfocadas en este área de la ciudad.

El miércoles, día 2 de octubre, podrá realizarse una visita guiada al edificio Torre Siglo XXI, sede de Ibercaja en Badajoz, para a continuación acudir a la presentación del proyecto para la nueva sede social y centro cultural y de acción Social Fundación Caja Badajoz de la mano de sus autores, los arquitectos extremeños Ángel Ganivet y Juan Carlos Sánchez. Esta singular actuación de la que aún no han dado comienzo sus obras, es fruto de un concurso de proyectos promovido por la Fundación Caja Badajoz, en el cual participaron inicialmente 21 equipos extremeños, de los que presentaron propuestas 10, todas con un alto nivel de calidad.

La siguiente cita será en Plasencia el jueves, día 3, donde tendrá lugar 'Rehabilita' encuentro anual entre empresarios del sector de la construcción y arquitectos.

Las jornadas, organizadas por el Ayuntamiento, Pymecon (Federación Regional de la pequeña y mediana empresa de construcción y afines de Extremadura) y el Coade darán comienzo con la entrega del VII Premio Fundación Pymecon, al que se han presentado 10 propuestas de proyectos, y pivotarán sobre la rehabilitación de entornos urbanos en cascos históricos. Le seguirán conferencias sobre diferentes actuaciones de rehabilitación y la visita guiada a la Catedral Vieja.

El objetivo de estas jornadas es la puesta en valor del patrimonio arquitectónico ya construido y la importancia, no sólo de la rehabilitación de los edificios, sino también de la regeneración urbana, esto es, la rehabilitación de los espacios públicos en los que habitan y se relacionan las personas.

Esto está estrechamente ligado al 5º objetivo del Decálogo elaborado por el Colegio de Arquitectos: 'Nueve objetivos y un procedimiento', en el que se insiste en impulsar la regeneración urbana integrada, fomentando la rehabilitación del tejido urbano existente frente al consumo de nuevo suelo.

La siguiente y última cita será con el Movimiento Moderno. El sábado, día 5, en Badajoz, podrá realizarse una visita guiada a ocho edificios de destacada calidad arquitectónica incluidos recientemente en el Registro Docomomo Ibérico.

La Fundación cuyas siglas son Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement – Documentación y Conservación de la Arquitectura y el urbanismo del Movimiento Moderno) es una organización internacional fundada en 1990 que tiene por finalidad inventariar, difundir y proteger el Patrimonio Arquitectónico del Movimiento Moderno, reconociéndolo como parte de nuestra cultura del siglo XX.

Durante la visita guiada a estos edificios de diferentes usos (residencial, equipamiento y comercial) serán colocadas en sus fachadas las placas informativas de su inclusión en el registro de la Fundación.

Cabe recordar que durante la Semana de la Arquitectura del pasado año fueron colocadas placas informativas Docomomo en 12 pueblos de colonización incorporados al Registro, hechos estos de los que debemos enorgullecernos, pues estas obras son parte de nuestro patrimonio arquitectónico y urbanístico más reciente.

Con esta jornada culmina una semana repleta de variadas e interesantísimas citas, en las que podremos conocer más de cerca parte de nuestra arquitectura así como tener una aproximación al urbanismo y su problemática desde la perspectiva del ciudadano.