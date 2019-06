Una selectividad única

Posiblemente no solo más de 5.000 estudiantes extremeños se han examinado estos días de la selectividad, o mejor dicho de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau), como se llama ahora, sino que lo han hecho más de 5.000 familias extremeñas o, incluso, toda la región. Los primeros y las segundas porque da la sensación, cada año más, de que es una prueba en la que uno se juega la vida, aunque todos sabemos, o deberíamos saber, que ni la vida ni el futuro se juegan en un examen, que ambas cosas, afortunadamente, van mucho más allá de una prueba. Y la tercera, la región, porque un año más también vuelven las dudas sobre la forma y el fondo en que Extremadura la lleva a cabo. Aunque los conflictos se han dado esta vez en otras comunidades, no hay año, y este no ha sido una excepción, en el que el nombre de la región haya salido a la palestra unido a la selectividad y, además, de forma peyorativa. Porque más allá de los datos y de las declaraciones de los responsables de educación y de la prueba en la región, lo cierto es que las dudas persisten por el nivel de dificultad de unos exámenes que, y en esto no hay duda ninguna, tienen una repercusión directa en la nota final que obtiene un alumno y que, en muchos casos, determina si puede acceder o no a la carrera y a la facultad que haya elegido. No vale eso de que la nota de selectividad es solo un 40% de la total, porque el 60% restante corresponde a la media obtenida en Bachillerato. Porque el acceso a esa carrera deseada puede ser solo cuestión de milésimas. Por eso no es comprensible que a estas alturas haya comunidades autónomas, como desgraciadamente la nuestra, que se oponen a una prueba única en el conjunto del territorio nacional.

Sería una forma estupenda de acallar dudas y críticas, no ya sobre la región, sino también y, especialmente, sobre los estudiantes extremeños. Jóvenes, seguro, que en la inmensa mayoría de los casos se han preparado a conciencia y que, por tanto, no deben temer un examen en el que compitan en igualdad de condiciones con el resto del país. Como tampoco deberían temerlo los profesores que les forman. Una selectividad única no supone intromisión ni en competencias ni en la profesionalidad de los docentes. Supone poner sobre la mesa una prueba que mida con objetividad los conocimientos adquiridos por los estudiantes y que, por tanto, determine en base a unos criterios de corrección, que deben estar igualmente claros, quiénes son los que mejor lo han hecho. Y si para eso hay que unificar los contenidos que deben ser impartidos en las aulas, habrá que hacerlo. Pero no puede ser que haya 17 selectividades cuando la nota que se obtiene en las pruebas influye en la calificación final del alumno y esta, además, determina el acceso a cualquier universidad del país, porque vale para todo el territorio nacional. Por eso sería bueno que Extremadura cambiara su postura de cara al grupo de trabajo que la ministra Isabel Celaá se ha comprometido a crear para ver si las comunidades autónomas fijan una postura común respecto a la selectividad. Y así, tal vez, terminarían las dudas sobre la región y nuestros estudiantes y se acabaría esta matraca que se repite cada junio.