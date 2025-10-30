Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables Existen 71 puntos en peligro en esta comunidad y en ellos se incluyen incluso dependencias policiales y de bomberos

La Ribera del Marco de Cáceres a punto de desbordarse en 2022, con el instituto Al-Qázeres al fondo.

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 30 de octubre 2025, 07:27

Seis residencias de mayores, 12 centros educativos y un hospital están construidos en zonas inundables en Extremadura, con el peligro que eso conlleva en un momento en el que las inundaciones como consecuencia de las lluvias torrenciales por el cambio climático son más habituales.

Así lo pone de manifiesto el informe 'Infraestructuras críticas inundables en España', publicado por el Observatorio de Sostenibilidad, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que se publica justo cuando se cumple un año de la dana que se llevó por delante la vida de 229 personas en Valencia, seis en Letur (Albacete), una en Alhaurín de la Torre (Málaga) y una en Mira (Cuenca).

En el informe hace una radiografía de las instalaciones, servicios y edificios situados en superficies inundables en el país. En Extremadura existen 71 espacios localizados en el interior de la lámina de inundación con recurrencia de 500 años, lo que quiere decir que hay un 0,2% de probabilidad de que se supere el caudal en un año y un 5% en 25, pero eso no implica que no puedan producirse dos o más crecidas de un río en el mismo año.

Estos 71 puntos están en 13 municipios de la provincia pacense y en 19 de la cacereña. De todos ellos llama la atención las zonas de riesgo en las que se concentra población vulnerable como residencias de mayores, colegios, institutos, campings y hospitales.

En concreto, el estudio indica que están en zonas inundables la residencia de La Granadilla en Badajoz y los centros de día de Aldeanueva del Camino y Calamonte, con una situación muy grave; la residencia Nuestra Señora de la Soledad–Hermanitas de los Ancianos Desamparados en la capital pacense y el centro de día de Puebla de la Calzada, que califica como peligrosidad grave, y el centro Casa San José y Padre Locadio en Calamonte, como leve.

Centros educativos

En cuanto a los centros educativos están en situación de peligro muy grave el colegio Virgen del Carmen de Mohedas de Granadilla, en grave Nuestra Señora del Carmen de Puebla de la Calzada, El Pozón y el Sierra de Gredos de Navalmoral de la Mata, el Virgen de la Vega de Moraleja, el instituto Al–Qázeres de Cáceres y el Santa Marina, Puente Real y Santa Teresa de Jesús de Badajoz. Finalmente, en leve se encuentran el colegio Nuestra Señora de la Caridad y el instituto Dulce Chacón en La Garrovilla, y el Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Asimismo, el informe indica que el Hospital de Mérida está en zona inundable y de carácter muy grave, una situación que se repite en más de un centenar de centros hospitalarios del país.

De hecho, en España hay 112 hospitales en peligro de sufrir graves inundaciones, al igual que 27 centros de educación especial, 1.126 centros escolares, 232 de Educación Infantil y 189 campings.

Precisamente, hay zonas de acampada afectadas en Extremadura. Se trata, según dicho estudio, del Jaranda en Jarandilla de la Vera, el Valle del Jerte en Jerte, el Sierra de Gata en Gata, el camping del Pino en Casar de Palomero, Las Villuercas en Guadalupe, el Río Jerte en Navaconcejo y La Chopera en Plasencia.

A ellos se suman espacios en Extremadura como la sede de bomberos de Puebla de la Calzada, las dependencias policiales de Villanueva de la Serena, la estación de autobuses de Baños de Montemayor, más de una decena de estaciones depuradoras, una gasolinera en Navalmoral de la Mata, además de centrales eléctricas e instalaciones industriales.

Por municipios, las localidades extremeñas con mayor porcentaje de población en riesgo de sufrir una inundación son Medellín, con un 53,34%; Puebla de la Calzada (41,44%), Pueblonuevo del Guadiana (30,55%) y Navaconcejo (25,71%), según el Ministerio para la Transición Ecológica.

En el país hay 10.197 puntos situados en las superficies inundables en España y por ello el Observatorio de Sostenibilidad pide establecer sistemas de alerta temprana e implementar la etiqueta de calificación de infraestructuras críticas frente al riesgo de inundaciones. A su vez, aconseja diseñar y ejecutar el retranqueo o alejamiento de la superficie urbanizada en las zonas de riesgo más elevado en núcleos urbanos y paralizar las nuevas construcciones, así como revisar los planes urbanísticos para impedir la construcción en zonas de riesgo. Solicita también implantar de forma urgente medidas de protección para los sectores más vulnerables, calles y barrios más desfavorecidas que se encuentran en zonas de mayor riesgo.

