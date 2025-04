Lea las seis noticias principales de hoy miércoles, 16 de febrero de 2022

REDACCIÓN Miércoles, 16 de febrero 2022, 22:32 Comenta Compartir

Aquí puede leer los titulares más importantes que deja la jornada y consultar las últimas noticias de este miércoles en HOY.es. Las principales informaciones que han marcado la actualidad de este 16 de febrero en Extremadura, en España y en el resto del mundo:

El caso Valdecañas vuelve al TSJEx

El caso Marina Isla Valdecañas no ha terminado con la sentencia del Tribunal Supremo que ordena echar abajo el complejo entero y no solo lo construido y en uso como decretó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) hace dos años. Al procedimiento más extenso y complejo que ha abordado la justicia regional en este siglo le queda aún recorrido judicial. Y largo, previenen algunos de los juristas que llevan inmersos en él una década y media. Más aún: algunos de ellos anticipan que la causa no se finiquitará hasta dentro de varios años.

La UE descarta que las etiquetas del vino informen del riesgo de cáncer

El Parlamento Europeo ha descartado este miércoles que el vino deba llevar una etiqueta de advertencia sobre el riesgo de cáncer que provoca la excesiva ingesta de alcohol. El sector vitivinícola extremeño respira porque finalmente no haya sido aprobado el informe que no hacía distinción entre consumo abusivo o moderado a la hora de advertir del riesgo cancerígeno.

El muerto hallado en el Guadiana es Jesús Alfredo Santos, desaparecido desde el 24 de enero

El cuerpo aparecido en el Guadiana este lunes es el de Jesús Alfredo Santos Bueno, el vecino de Alburquerque que desapareció en Badajoz el pasado 24 de enero. Así lo confirma el Centro Nacional de desaparecidos, del Ministerio del Interior, que ha dado por localizado a este hombre de 38 años. Los vecinos de su localidad natal y sus familiares han anunciado que será enterrado este jueves a las once de la mañana.

Bajan los hospitalizados por covid en un día con 905 nuevos casos

Extremadura vuelve a comunicar una cifra inferior a los mil contagios en una jornada. En concreto, suma 905 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un descenso de 488 positivos respecto al pasado miércoles, según los datos que publica a diario el Ministerio de Sanidad.El número de ingresados en los hospitales extremeños es de 130 pacientes, ocho menos que en la última jornada. Se trata de la cifra más baja que se ha registrado en 2022. Del total, 13 se encuentran en cuidados intensivos, dos menos que ayer. El porcentaje de camas ocupadas por enfermos de covid es del 4,28% en agudos y del 7,14% en UCI, la mitad de las cifras a nivel nacional, que son del 8,77 y 14,72%, respectivamente.

La fusión de Don Benito-Villanueva vista desde miles de kilómetros de distancia

Miles de kilómetros no impiden que serones y calabazones sigan con sentimientos encontrados lo que ocurre en esas localidades que les vieron nacer, crecer y marcharse: Don Benito y Villanueva, que quieren reducir a cero la distancia que las separa.

TVE acelera el fin de la serie 'Sequía', rodada en Cáceres

La serie rodada empezó con unos prometedores datos, pero semana a semana ha ido perdiendo audiencia, lo que ha llevado a TVE a acelerar su final. Se trata de la serie 'Sequía', rodada el pasado verano entre Cáceres y Portugal, todo un escaparate para la ciudad, donde pueden verse además de localizaciones de parte antigua espacios del Cáceres moderno y de sus barrios. El ente público ha decidido acelerar la emisión de los cuatro últimos capítulos, por lo que ayer pudo verse el cinco y el seis.