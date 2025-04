Lee las seis noticias principales de hoy lunes, 14 de febrero del 2022

redacción Lunes, 14 de febrero 2022, 21:55 Comenta Compartir

Aquí, los titulares más importantes del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de este lunes en HOY.es. Todo lo que ha pasado este día lunes, 14 de febrero en Extremadura, en España y resto del mundo:

Extremadura logra otro triunfo legal en la batalla del cava

El Gobierno de España no debía haber restringido en 2018 la inscripción de nuevas hectáreas de la denominación de origen (DO) Cava. Pero lo hizo. Extremadura recurrió a los tribunales y ahora, casi cuatro años después, la región ve ejecutado su triunfo legal frente a esa limitación. La Junta va a transmitir en los próximos días a los viticultores de Almendralejo que presentaron solicitudes de registro de nuevas hectáreas y el Gobierno se las frenó que pueden ahora inscribirlas. Son, calcula el Ejecutivo regional, 40 hectáreas nuevas aunque desde el Gobierno extremeño se valora, más que esa cifra en sí, que la justicia haya dado la razón, por segunda vez, a Extremadura en su batalla legal contra el Gobierno y la DO Cava frente a sus planteamientos de limitación la plantación de nueva superficie de vino espumoso de calidad en todo el territorio de la denominación de origen.

Hallan un cuerpo en el Guadiana que llevaba unas dos semanas en el agua

Operarios de la Confederación Hidrográfica del Guadiana han localizado sobre las 12.25 horas de este lunes un cuerpo sin vida cerca del puente Real. Los bomberos de Badajoz se han ocupado de rescatar el cadáver que han sacado del agua una hora después de localizarlo. El cuerpo encontrado llevaba unas dos semanas en el agua. Se trata del segundo cuerpo en dos semanas, ya que hace 10 días se encontró otro cuerpo ahogado junto al puente de la Autonomía.

Vara promociona en Dubái las empresas agroalimentarias e inaugura oficina comercial

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, resaltó este lunes en Dubái las oportunidades de la región, a la que definió como el «mejor puente para unir Asia, Europa y América Latina». Vara realizó estas declaraciones durante el acto de la inauguración de la Oficina de Extremadura Avante en Emiratos Árabes Unidos (EAU), de la que aseguró que se convierte en un «instrumento más para acompañar a las empresas, así como para posicionar y comercializar los productos extremeños». En su primer día de estancia en los Emiratos Árabes, el presidente de la Junta de Extremadura también visitó la mayor feria de Oriente Medio dedicada a la industria de la alimentación, la Gulfood, que se viene celebrando desde 1987.

El presupuesto municipal de Cáceres baja un 5% pese a ingresar unos tres millones más en IBI y rodaje

El Ayuntamiento de Cáceres va a rebajar casi un cinco por ciento su presupuesto en 2022. El anteproyecto de las cuentas fija 75 millones de euros en créditos iniciales, frente a los casi 79 millones de 2021. Lo hace pese a que los grandes números elaborados por el área de Economía contemplan un notable incremento de la partida de ingresos por dos vías, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). En total, unos tres millones de euros más. Las cuentas iniciales que deben pasar por comisión de Hacienda antes de ir a pleno refrendan que el IBI de naturaleza urbana puede dejar en 2022 en las arcas municipales unos 25 millones de euros. Son exactamente 25.100.765 euros. En 2021 se presupuestaron 22,6 millones. La diferencia es de 2,4 millones, más del 10 por ciento.

Extremadura pide 480 millones a Europa para mantener la Red Natura

El Gobierno regional estima en 480 millones de euros las necesidades de financiación con fondos europeos para conservar las zonas protegidas que forman parte de la Red Natura 2000. Uno de los principales problemas de la declaración de estos espacios como zonas protegidas por parte de la Unión Europea (UE) es que no hay fondos concretos para su conservación, sino que es necesario acudir a los distintos instrumentos disponibles. Por ese motivo, los países que integran la UE deben elaborar los llamados marcos de acción prioritaria, en los que se recogen las medidas necesarias para conservar esos espacios, las necesidades de financiación y los programas a los que acogerse.

Los artefactos aceptan que el Ayuntamiento de Badajoz les tramite el permiso para circular en Carnaval

Los artefactos llegaron este lunes a un acuerdo con el Ayuntamiento para tratar de salvar el escollo que, a diez días de la fiesta, les impediría circular por la calle durante el Carnaval de Badajoz. Ante la negativa de los carromatos a estar inmovilizados y solo poder moverse en los desfiles, el Ayuntamiento les ha ofrecido gestionar el informe de los vehículos para obtener el certificado de reforma de importancia y la posterior revisión de la ITV, y poder circular sin cortapisas durante los cinco días de fiesta.