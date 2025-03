Los seis ministros de los que está pendiente Extremadura

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a tener 22 ministerios con once hombres y once mujeres al frente. Pero hay seis que han prometido ... su cargo esta mañana –tres hombres y tres mujeres– de vital importancia para el desarrollo de la región. Sus decisiones, así como la eficacia y compromiso de sus subordinados influirán decisivamente en los extremeños.

Cuatro ya son conocidos: Teresa Ribera (Transición Ecológica y Reto Demográfico), Luis Planas (Agricultura, Pesca y Alimentación), Margarita Robles (Defensa) y Yolanda Díaz (Trabajo y Economía Social), pero hay dos nuevos cuyos departamentos se espera den un impulso a Extremadura. Uno es Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible cartera de la que siempre ha estado muy pendiente la Junta de Extremadura para saber a quién le tiene que exigir un tren digno que no acaba de llegar. Hace dos décadas que se reivindica una apuesta más decidida desde Madrid por el corredor ferroviario extremeño, el más precario del país. Es castellano leonés y esto podría influir en la reactivación de la ruta Vía de la Plata (Plasencia-León) por tren. Ahora, además, Óscar Puente tiene en su agenda varias autovías, la más apremiante la iniciada tímidamente por el anterior gobierno socialista entre Badajoz y Cáceres.

El otro ministro clave para los extremeños es el catalán Jordi Hereu, titular de Industria, ministerio que puso en marcha millonarias ayudas basadas en la colaboración público-privada de la que muchos inversores en Extremadura están muy pendientes. Cáceres, Badajoz, Navalmoral de la Mata y Cañaveral ya tienen proyectos ambiciosos sobre la mesa y esta legislatura se espera que lleguen más.

Óscar Puente Ministro de Transportes El tren extremeño y las autovías pendientes pasan a la agenda de Puente

El impulso de la alta velocidad ferroviaria depende ahora de Óscar Puente. Ha podido ejercer de ministro varias veces, pero prefirió dedicarse a ser alcalde de Valladolid. En mayo ganó las elecciones, pero perdió el Ayuntamiento. No obstante, su figura subió enteros en el PSOE al encargarse de la réplica socialista en la no investidura de Feijóo. Se convirtió de repente en el azote del PP y no se sabe si esto es ahora buena o mala señal para entenderse con María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura que ayer mismo ya le pidió una reunión para hablar del tren extremeño.

Óscar Puente tiene un perfil más político que técnico y Pedro Sánchez le ha premiado con la cartera de Transportes, ministerio del que están muy pendientes los extremeños y que va por su tercer titular desde que Sánchez llegó al poder en 2018. Tras José Luis Ábalos y Raquel Sánchez, Óscar Puente deberá ser quien inaugure la línea electrificada Badajoz-Plasencia, prevista para este año y que llegará con retraso. Ya está montada la catenaria, primer paso para conectar con la capital del país con un tren que ofrezca tiempos de viaje más atractivos.

Si Badajoz y Plasencia ya están prácticamente conectadas, el siguiente paso será llegar a Madrid, por lo que ahora toca impulsar las obras desde la provincia de Ciudad Real. Además, hay una tercera fase a tener en cuenta que consiste en unir Madrid con Lisboa. La conexión por tren de estas dos capitales europeas está en la agenda, pero Portugal también quiere unir Lisboa y Oporto. La posibilidad de unir esta última ciudad con Madrid activaría la idea de hacer pasar el trazado por Castilla León, bien por Zamora o Fuentes de Oñoro. Se espera que estas opciones no aparten al nuevo ministro de la tarea que tiene su ministerio en Extremadura .

La otra asignatura pendiente del nuevo ministro serán las autovías. En la de Badajoz-Cáceres los trabajos iniciales prácticamente ni se aprecian y están pendientes de ir siendo ejecutados por tramos. Otras que han prometido anteriores gobiernos pero no arrancan es la del Levante (A-43 que aún es N-430 entre Mérida y Puertollano o Ciudad Real); y N-432 que sale de Badajoz y se espera que llegue en primer lugar a Zafra, luego a Espiel (Córdoba) y finalmente a Granada.

Jordi Hereu Ministro de Industria Los PERTE para hacer despegar la industria, en manos de Hereu

Jordi Hereu (Barcelona, 1965) es el nuevo ministro de Industria. Del que fuera alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011 dependerá el despegue de las principales inversiones que tiene ahora mismo Extremadura sobre la mesa, concretamente en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Cañaveral y Badajoz.

PERTE significa Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica y VEC Vehículo Eléctrico Conectado.

Son programas que activan millones de euros en ayudas estableciendo una atractiva colaboración público privada. Se trata de dinero prestado y también a fondo perdido.

La gigafactoría de Envision, en Navalmoral, ha sido la más beneficiada del PERTE VEC II con 300 millones. La segunda –18,8 millones– la planta de procesado de hidróxido de litio que promueve en Cáceres Infinity Lithium en Cáceres, vinculada a la mina de Valdeflores.

La planta de tratamiento de litio prevista en Cañaveral es la proyectada por Lithium Iberia y recibe 13,3 millones del PERTE, mientras que la fábrica de supercondesadores de Badajoz recibirá 4,7 millones. La primera convocatoria de ayudas fue de 800 millones para toda España, la segunda de 1.475 millones y Extremadura fue la comunidad que más se benefició, tal y como se jactan desde filas socialistas de la región para destacar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Extremadura. Ahora se espera una tercera convocatoria de la que inversores que tienen en mente instalarse en esta comunidad están muy pendientes.

Teresa Ribera Transición Ecológica y Reto Demográfico Renovables y el cierre de Almaraz siguen en sus manos

Sectores estratégicos para Extremadura como la caza o las renovables siguen en manos de la misma persona, la ministra Teresa Ribera, al frente de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La Junta y este ministerio han chocado por las cacerías en Monfragüe. Pero si hay dos áreas vitales para el desarrollo de la región son la gestión del agua y la autorización de fuentes de energía renovables. En el primer caso, el regadío e inversiones en las cuencas del Tajo y Guadiana condicionan la vida de muchos agricultores. En el segundo, Extremadura quiere seguir liderando la producción de energía solar y ahora están viendo la luz los primeros parques eólicos. Además, otra instalación en la que el ministerio de Ribera tiene mucho que decir, aunque las propietarias sean Iberdrola, Endesa y Naturgy, es la central nuclear de Almaraz, en la recta final de su vida útil y que prevé cerrar sus dos reactores en 2027 y 2028. Desde Europa empezó a considerarse la nuclear como energía verde, pero esa no es la tesis defendida por la ministra.

Luis Planas Agricultura, Pesca y Alimentación Un veterano al frente de la PAC y ayudas al campo

Luis Planas sigue siendo el hombre del Gobierno al que miran los miles de agricultores y ganaderos de la región. Gran conocedor de Andalucía, es ya un veterano al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde gran parte del trabajo de los últimos años ha tenido que ver con intentar contener la inflación del precio de los alimentos. La ley de la cadena alimentaria, en vigor hace dos años, impide que ningún eslabón venda por debajo de lo que ha pagado al eslabón anterior.

Hoy día el primer eslabón, el que trabaja el campo y que en Extremadura es muy numeroso, sigue siendo el más débil, por lo que miles de extremeños esperarán medidas por parte de este ministro.

Decretos de ayudas por efectos de la sequía, por infecciones en animales, para atenuar posibles contratiempos en cosechas y, sobre todo, la gestión de la Política Agraria Común (PAC), hacen que Luis Planas no sea considerado en Extremadura un ministro más de los 22 que ha nombrado Pedro Sánchez.

Margarita Robles Defensa Defensa tiene aquí dos cuarteles y una base aérea de futuro incierto

El Ministerio de Defensa tiene inevitablemente a Extremadura en su radar. El Cefot de Cáceres y el cuartel General Menacho en Bótoa (Badajoz) y albergan a casi 5.000 militares. En el primer sitio se forma los recién llegados, el segundo es una brigada consolidada, la Extremadura XI, la cual releva a otras de España en misiones internacionales. De hecho, acaban de partir para Líbano, una zona 'calientes' del planeta por el conflicto entre Israel y Hamás. La otra instalación estratégica para Defensa es el Ala 23, situada en Talavera la Real, donde se forman los pilotos de caza y ataque. La llegada de los drones como un pujante recurso aéreo y el envejecimiento de los reactores F-5 que se usan en Talavera ha generado incertidumbre en los últimos años sobre el futuro de esta base militar. Se espera que en esta legislatura la ministra Robles explique su plan para esta base aérea militar.

Yolanda Díaz Trabajo y Economía Social Sus medidas tienen más impacto en los extremeños

Pedro Sánchez es el primer presidente socialista que aglutina a toda la izquierda. Sentar en su Gobierno a ministros de Sumar se entiende que traerá mejoras sociales y laborales. Yolanda Díaz repite como ministra de Trabajo y sus iniciativas para volver a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se notan más en territorios como Extremadura.

Salarios más reducidos y, consecuentemente, pensiones más bajas que en el resto de España configuran la realidad extremeña, por eso aquí es mayor el impacto de las subidas del SMI o de la pensión mínima (esto último dependerá del ministro Escrivá).

Por otro lado la reducción de la jornada laboral a cuatro días ya no parece una quimera. En mayo 41 empresas españolas pidieron ayudas del Gobierno para trabajar cuatro días sin reducción de salarios y una es extremeña. Se supone que habrá más incentivos y otras explorarán este camino.