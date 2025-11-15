Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura

Seis de las 34 concesiones que formarán parte del nuevo mapa de concesiones estatales de autobús pasarán por Extremadura. El Gobierno central ha definido los ... corredores y ha iniciado un proceso de licitación en el que lleva años trabajando y que en un principio fue criticado por la propuesta de supresión de paradas en la comunidad, aunque existe el compromiso de mantener los servicios actuales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicó la semana pasada en el Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de las futuras licitaciones para 31 de los 34 corredores que conformarán el nuevo mapa concesional de servicios de autobuses en España.

Como explica Transportes, «se trata de un paso definitivo hacia la configuración final de la red estatal de transporte por carretera, que se toma después de años de negociaciones con las comunidades autónomas y tras haber recibido y analizado su respuesta sobre su voluntad de asumir ellas mismas la realización de las rutas de carácter intraautonómico y que son de su competencia».

El Gobierno central lleva años trabajando en la revisión del mapa actual de líneas estatales, que cuenta con 75 concesiones. Su intención era simplificar la red, agrupando recorridos que se solapaban, con el objetivo de ofrecer contratos más grandes. Esto suponía también suprimir paradas, principalmente para reducir los tiempos de viaje y aumentar la rentabilidad de las rutas.

Por ese motivo, ofreció a las comunidades autónomas la opción de asumir esos trayectos, ya que los recorridos interiores son de su competencia. Para ello, planteó una financiación de 40 millones de euros, que para los gobiernos regionales ha sido insuficiente. Como indica Transportes, sólo Cataluña, País Vasco y Asturias han aceptado la propuesta.

El Ministerio de Transportes ya anunció el pasado mes de julio que mantendría todos los servicios y las paradas actuales en su propuesta de reducir las 75 concesiones actuales a 22. Con ello buscaba desplazamientos más rápidos entre comunidades autónomas, con una reducción de unos 20 minutos de media por ruta llegando, en algunos casos, a disminuir los tiempos de viaje hasta en tres horas. Y con ello se esperaba llegar a una bajada de tarifas en torno al 20% y un incremento de la ocupación de los vehículos de un 40%.

Esa propuesta, que no ha llegado a hacerse oficial, parte de un trabajo elaborado por la consultora pública Ineco. En la configuración actual, de las 75 concesiones en vigor en torno a una docena incluye a Extremadura, ya sea como lugar de paso o como punto de origen o destino de la ruta. En el estudio para la reducción a 22 corredores apenas dos cruzaban la región. Con ello ciertamente se suprimían recorridos y paradas, en especial por la zona de la frontera de la provincia de Badajoz con Portugal y en las comarcas de la Serena y la Siberia. Pero sobre todo se agrupaban las rutas existentes e incluso se generaban nuevos tráficos.

Tras la oposición de la mayor parte de los Gobierno regionales, Transportes mantiene su compromiso de conservar «todas las paradas de las líneas de autobuses que se han venido realizando durante las últimas décadas, incluyendo aquellas que son competencia de las comunidades autónomas y que han rechazado asumir».

Por ese motivo, a los 22 corredores anunciados en julio en el nuevo mapa concesional se han sumado otros doce «para poder prestar servicio en todas las paradas actuales». Aunque en realidad no se trata de añadir una docena de rutas, sino que se revisa la propuesta inicial, generando un marco de contratación que se parece más al actual.

Nuevas concesiones

La publicación de los anuncios de información previa supone que las nuevas concesiones ya son definitivas y que además se inicia el proceso de licitación. Según Transportes, con ello cumple una obligación reglamentaria, recogida en la normativa comunitaria, para facilitar la participación de los operadores europeos.

Los anuncios afectan a 31 de las 34 concesiones, ya que tres de ellas ya fueron lanzadas en 2022 (Castro Urdiales-Bilbao, Madrid-Valencia y Madrid-Zaragoza-Barcelona). En todos los casos se indica que la duración de los contratos será de diez años y que la previsión es iniciar la ejecución el 1 de enero de 2027.

Para ello, será necesario sacar a licitación de forma oficial en los próximos meses cada uno de los corredores. En ese momento se conocerán las paradas, las frecuencias y los precios, datos necesarios para que las empresas interesadas puedan presentar sus propuestas; así como posibles añadidos. Como indica Transportes, «los términos de la prestación de servicios se desarrollarán en sus respectivos contratos». Es decir, hasta que termine el proceso no se conocerá cuál es la oferta definitiva para los viajeros.

De entrada, seis de los 34 corredores (o de los 31 que han sido objeto de información previa) empiezan o terminan en la región, o bien pasan por la comunidad, con lo que también atenderán a viajeros extremeños. En el primer grupo figuran Madrid-Toledo-Badajoz (con recorrido por las dos provincias), Madrid-Ávila-Cáceres y Badajoz-Sevilla-Córdoba.

A esto se suman otras tres concesiones que pasan por la región, de forma similar a varias de las que existen en la actualidad. Se trata de Huelva-Barcelona, La Coruña-Salamanca-Sevilla y Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona, que según la información publicada incluye a la provincia de Cáceres.

Como se ha indicado, habrá que esperar a la publicación de las licitaciones definitivas para saber cómo cambian los servicios actuales. Por ejemplo, las concesiones Mérida-Sevilla, Badajoz-Sevilla y Badajoz-Córdoba se incluirán previsiblemente en el nuevo corredor Badajoz-Sevilla-Córdoba, con recorridos directos y otros combinados entre estas ciudades. Pero por el momento sólo se conoce el compromiso de Transportes de mantener servicios y paradas.