Seis enclaves destacados de la región contarán con miradores experienciales

El Puente de Alcántara, las Hurdes y el Valle del Jerte contarán con nuevos miradores con los que se ofrecerá a los visitantes una manera ... distinta de contemplar enclaves destacados de Extremadura.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes la contratación de las obras de construcción de seis miradores experienciales con una inversión de 2,48 millones de euros con cargo a los fondos europeos de recuperación. Esta medida estaba incluida en el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2026, y aunque las cuentas no se han llegado a aprobar ha podido ser promovida por el Gobierno regional.

Según explica la Junta, «el mirador experiencial surge como una evolución de los tradicionales puntos de observación, transformándolos en espacios diseñados para ofrecer experiencias multisensoriales y emocionales que van más allá de la simple contemplación visual».

«Se busca que cada visitante tenga una experiencia personal y única, que evoque emociones y recuerdos duraderos», añade.

El contrato se divide en dos lotes. El primero está destinado a la construcción de los miradores experienciales de Alcántara (en la margen derecha del río Tajo, al oeste del núcleo urbano), Caminomorisco (en los bosques de Las Hurdes, en el paraje Chorrerón del Tajo), Pinofranqueado (Puerto de Esperabán) y Villamiel (en el Teso de la Cruz). El segundo comprende la adecuación de estas infraestructuras en Piornal (serán dos e irán situados en la Sierra de La Desesperada) y en Tornavacas (en el Monte de la Cruz, en el paraje Las Navas).

Con la división en dos lotes la Junta quiere facilitar la concurrencia de un mayor número de licitadores para obtener una adjudicación con una mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución en ambos casos es de tres meses.

En materia cultural, el Gobierno regional también ha autorizado la contratación del servicio de limpieza y de adopción de medidas de protección en los yacimientos y espacios patrimoniales por 382.100 euros.

Con ello se pretende garantizar el acceso del público, así como facilitar la visión de los restos hallados, posibilitar su adecuada conservación y, sobre todo, como medida de precaución ante posibles riesgos de incendios durante el verano. El plazo de ejecución será de dos años. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha apuntado que se trabajará en una treintena de enclaves, algunos incluidos en la Ruta de la Plata.

Ayudas para estudiar inglés

En cuanto a otros asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado la segunda convocatoria de las ayudas para fomentar el estudio de inglés en horario extraescolar, con una dotación de 911.877 euros. En la primera entrega se han beneficiado más de 800 familias.

El importe de la ayuda por beneficiario será de un máximo de 40 euros mensuales y tendrá como tope la matrícula o mensualidad correspondiente al desarrollo de la actividad. El periodo subvencionable es de ocho meses, desde octubre a mayo del curso escolar. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles tras la publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la convocatoria para el año 2026 de las subvenciones a entidades promotoras de los proyectos del Programa Colaborativo Rural Ateneo por 8,68 millones de euros. Se trata de la línea destinada a los ayuntamientos y entidades locales menores de la comunidad con una población de menos de 5.000 habitantes.

Este programa va dirigido a la atención de personas desfavorecidas de zonas rurales, para mejorar su inserción laboral mediante itinerarios que incluyan acompañamiento, formación y empleo, todo ello con el objetivo de fijar población en el medio rural, favorecer la dinamización económica de diversos sectores productivos, general oportunidades de desarrollo y contribuir a la lucha contra el desempleo.