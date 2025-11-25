HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Vista del Puente de Alcántara desde el nuevo viaducto. HOY

Seis enclaves destacados de la región contarán con miradores experienciales

La Junta de Extremadura aprueba la segunda convocatoria de las ayudas a las clases extraescolares de inglés

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:38

El Puente de Alcántara, las Hurdes y el Valle del Jerte contarán con nuevos miradores con los que se ofrecerá a los visitantes una manera ... distinta de contemplar enclaves destacados de Extremadura.

hoy Seis enclaves destacados de la región contarán con miradores experienciales

