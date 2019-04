Seis de cada diez personas inscritas en las oposiciones del SES no se presentan Aspirantes a las oposiciones de celador durante el examen realizado el mes pasado. / HOY En la baja participación puede influir la gratuidad de la inscripción para los parados, una exención que se redujo al 50% en la convocatoria de marzo EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Sábado, 13 abril 2019, 09:11

Solo el 42% de los aspirantes que solicitaron participar en las oposiciones convocadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES) se han presentado a las pruebas desarrolladas hasta el momento, un bajo porcentaje de participación que podría estar motivado, al menos en parte, por la gratuidad de la tasa de inscripción para los aspirantes en situación de desempleo.

«Lo gratuito no se valora, pero hay que tener en cuenta que la organización de un proceso de oposición cuesta mucho dinero», reflexiona Felipe Bachiller, secretario del sector de la salud en UGT Extremadura. En su opinión, tiene sentido eliminar la tasa para quienes carecen de ingresos, «pero solo si realmente se presentan a la prueba».

La categoría en la que se ha registrado un menor nivel de participación es la de lavandero. Había 4.302 inscritos para las seis plazas que salían a concurso, pero solo asistieron al examen 744 candidatos. Eso supone un 18,59% de participación.

El gasto que genera un proceso de oposiciones no se conoce con detalle, pero desde los sindicatos se confirma que la administración debe hacer frente a los gastos generados por el alquiler de las aulas –si no son de su propiedad– y la contratación de los observadores que vigilan las clases en las que se realizan los exámenes. «Si un observador vive en Mérida y debe desplazarse a Cáceres, le tienen que abonar el desplazamiento y la dieta», explica Bachiller.

Ése es solo uno de los gastos que debe afrontar la administración que organiza las oposiciones y, como es obvio, no cuesta lo mismo habilitar aulas para los 80.745 aspirantes que se habían inscrito en las pruebas ya celebradas que hacerlo para los 33.996 que realmente han realizado finalmente esos exámenes.

Solo en papel y fotocopias el gasto es más del doble puesto que los observadores deben tener preparado un examen para cada uno de los aspirantes inscritos. «En el anterior proceso de selección de celadores desde el SES se nos dijo que esa oposición le costó dos millones de euros a la Junta de Extremadura», recuerda el responsable de UGT.

En el proceso actual, el número total de aspirantes admitidos para todas las oposiciones convocadas asciende a 98.993, pero muchos de ellos no han tenido que pagar tasa alguna, fijada en 14,08 euros, porque es gratuita para todas las personas desempleadas. Eso animó a muchos parados a inscribirse en las oposiciones, tal y como ha confirmado Roberto González Peña, director de las academias de preparación de oposiciones Cum Laude.

En las pruebas convocadas para especialistas médicos el nivel de participación se sitúa entre el 80 y el 90%

Él, no obstante, apunta otra razón para no presentarse al examen, el tiempo transcurrido desde la convocatoria hasta la fecha de la prueba:«Mucha gente se apuntó hace más de dos años y desde entonces ha cambiado su situación. A lo mejor ahora están trabajando y ya no necesitan aspirar a esas plazas».

La experiencia le dice a este experto en preparación de oposiciones que quienes más faltan a esas pruebas son los aspirantes que no se han preparado a conciencia. «Quien está apuntado a una academia participa en el examen en el 99,99% de los casos. Incluso quienes sufren problemas de estómago desde varios días antes a causa de los nervios van a las pruebas, porque es mucho lo que se juegan».

También influyen, a su juicio, otros factores colaterales, casi anecdóticos. González recuerda lo sucedido días pasados en las pruebas convocadas para cubrir las 317 plazas de Auxiliar de Función Administrativa. Había 17.466 inscritos pero sólo hicieron el examen 6.129 (el 36,74%). «Yo estoy convencido de que el número fue menor porque ese día llovió. Mucha gente vive en los pueblos y si ve que sus posibilidades son escasas no se molestan en salir a carretera un día que se anuncia temporal».

Convocatoria simultánea

También el hecho de que las pruebas se hayan realizado de forma simultánea en toda España ha hecho que muchos aspirantes de fuera de Extremadura que se inscribieron a las pruebas convocadas por el SES no hayan acudido.

Esos bajos porcentajes no se repiten, en cualquier caso, en todas las convocatorias, y se dan menos en las especialidades con mayor cualificación. En las pruebas para los médicos especialistas difícilmente se baja del 80% de participación. No sucede lo mismo con los médicos de familia para equipos de Atención Primaria (64% de participación), los médicos de Urgencia Hospitalaria (65%) ni los pediatras de Atención Primaria (51,96%).

Está por ver qué sucederá con los exámenes de enfermería y auxiliares de enfermería, todavía sin celebrar, para los que se han inscrito más de 18.000 aspirantes.

Hay que recordar que el SES convocó un total de 3.205 plazas distribuidas en 45 convocatorias, desde médicos especialistas a pinches de cocina, para las que se inscribieron las mencionadas 98.993 personas. Una proporción de 30,5 aspirante por cada puesto de trabajo, aunque en el caso de la categoría de celador se elevaba a 84. Un factor que también puede desanimar a quienes se apuntan.

El propio SES debió detectar este posible desajuste cuando decidió eliminar la gratuidad de las tasas que aplicó a los desempleados en la convocatoria realizada en septiembre de 2017. En esa segunda fase de inscripción, que tuvo lugar en marzo de 2018, la exención no fue total sino que se limitó al 50% del importe.

Los que menos faltaron Cirugía plástica y estética: Fueron los 8 aspirantes inscritos. El 100%. Otorrinolaringología: De 30 aspirantes, 28 asistieron. 93,30%. Obstetricia: De 65 aspirantes, 56 hicieron el examen. 92,06%.