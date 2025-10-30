HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

La Seguridad Social ha concedido 531 excedencias por cuidado familiar en lo que va de año, un 14% más

De enero a septiembres se han tramitado más de 7.200 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en la región

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:35

Comenta

La Seguridad Social ha concedido en los nueve primeros meses del año en Extremadura 531 excedencias por cuidado familiar y más de 7.200 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor.

Respecto a las excedencias, suponen un 14,19% más que en el mismo periodo de 2024. La mayoría, 465, corresponden a mujeres, lo que supone un 87,38%. El resto, 67, se dieron a hombres, lo que se traduce en un 12,62%.

En cuanto a las prestaciones, se tramitaron en concreto 7.262. La mayoría, 3.766, se tramitaron en favor del segundo progenitor (normalmente el padre), y el resto, 3.496, al primer progenitor (habitualmente la madre).

La duración media de estas prestaciones ha sido de 110 días y según los datos que proporciona la Seguridad Social en una nota, las mujeres alargan cuatro días de media más la prestación que los hombres.

Estas ayudas, financiadas por el Gobierno central, han supuesto un importe cercano a los 47 millones, en concreto, 46.974.431 euros.

A nivel nacional, se han tramitado 356.112 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, un 1,3% más que en 2024. La mayoría, 191.302, se concedieron al segundo progenitor y el resto, 164.810, al primero. El gasto fue de 2.857,3 millones deeuros, un 5,9% más que el año pasado.

Ampliaciónd el permiso de nacimiento

Hay que recordar que el pasado julio se aprobó la ampliación en tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado de menor de 16 a 19 semanas para familias con dos progenitores, y a 32 semanas en el caso de familias monoparentales.

Además, se añadieron dos semanas adicionales para cuidados hasta los 8 años de edad, cuatro semanas en el caso de familias monoparentales. Esta medida se aplica de manera retroactiva en nacimientos desde el 2 de agosto de 2024 y se podrá solicitar desde enero de 2026. .

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

Se puede solicitar a través de Tu Seguridad Social, así como os periodos sucesivos de descanso en caso de que los progenitores opten por dividirlos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Seguridad Social ha concedido 531 excedencias por cuidado familiar en lo que va de año, un 14% más

La Seguridad Social ha concedido 531 excedencias por cuidado familiar en lo que va de año, un 14% más