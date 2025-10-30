La Seguridad Social ha concedido 531 excedencias por cuidado familiar en lo que va de año, un 14% más De enero a septiembres se han tramitado más de 7.200 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en la región

La Seguridad Social ha concedido en los nueve primeros meses del año en Extremadura 531 excedencias por cuidado familiar y más de 7.200 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor.

Respecto a las excedencias, suponen un 14,19% más que en el mismo periodo de 2024. La mayoría, 465, corresponden a mujeres, lo que supone un 87,38%. El resto, 67, se dieron a hombres, lo que se traduce en un 12,62%.

En cuanto a las prestaciones, se tramitaron en concreto 7.262. La mayoría, 3.766, se tramitaron en favor del segundo progenitor (normalmente el padre), y el resto, 3.496, al primer progenitor (habitualmente la madre).

La duración media de estas prestaciones ha sido de 110 días y según los datos que proporciona la Seguridad Social en una nota, las mujeres alargan cuatro días de media más la prestación que los hombres.

Estas ayudas, financiadas por el Gobierno central, han supuesto un importe cercano a los 47 millones, en concreto, 46.974.431 euros.

A nivel nacional, se han tramitado 356.112 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, un 1,3% más que en 2024. La mayoría, 191.302, se concedieron al segundo progenitor y el resto, 164.810, al primero. El gasto fue de 2.857,3 millones deeuros, un 5,9% más que el año pasado.

Ampliaciónd el permiso de nacimiento

Hay que recordar que el pasado julio se aprobó la ampliación en tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado de menor de 16 a 19 semanas para familias con dos progenitores, y a 32 semanas en el caso de familias monoparentales.

Además, se añadieron dos semanas adicionales para cuidados hasta los 8 años de edad, cuatro semanas en el caso de familias monoparentales. Esta medida se aplica de manera retroactiva en nacimientos desde el 2 de agosto de 2024 y se podrá solicitar desde enero de 2026. .

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100% de la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al mes previo de inicio del descanso.

Se puede solicitar a través de Tu Seguridad Social, así como os periodos sucesivos de descanso en caso de que los progenitores opten por dividirlos.