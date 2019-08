Segura de León: Revivir la Edad Media al sur de la región

El sur de la provincia de Badajoz es de una orografía variable, una sierra inacabable que genera cerros inesperados detrás de cada curva. Y en una de estas, conduciendo por la Ex-201, aparece el castillo de Segura de León rompiendo la silueta de este pueblo en alto.

Segura de León es conocido por sus encierros y capeas de vacas bravas, una fiesta de interés turístico regional que tiene lugar entre el 12 y 18 de septiembre. Sin embargo, su castillo es el mejor conservado de Extremadura de entre los construidos por la Orden de Santiago y está ahí todo el año. Basta entrar en la oficina de turismo que hay en una calle próxima y el responsable abre y explica encantado sus peculiaridades. Solo en el agosto del año pasado lo vieron una 600 personas.

Torre del Homenaje. Alonso de Cárdenas fue comendador entre 1450 y 1474 e hizo del castillo su palacio / J.LG

Fue construido en el siglo XIV y nada más cruzar su portón de madera aparece su patio de armas con dos aljibes y lo que hasta hace un par de años fue un hotel rural que no se descarta que reabra pues clientes no faltan. Según el guía, en sus más de 700 años de vida el castillo no fue asediado de manera seria, pero siempre tuvo algún uso, incluso durante la Guerra Civil, cuando lo convirtieron en cárcel para los republicanos. En los últimos tiempos, este patio se ha utilizado para obra de teatro, conciertos o exposiciones.

Vista de Segura de León desde una de las cinco torres de su castillo / J.L.G.

Su paseo de ronda tiene unas terrazas que en algunas noches de verano acoge cenas temáticas bajo las estrellas. Llama la atención que la murallas no haya habido que restaurarlas y sean las originales, incluidas alguna rejas con sus pinchos defensivos aún intactos.

Como todo castillo, tiene varias torres. Una de ellas es la de los Alcaides, desde la que puede llegar a verse en día claros el Monasterio de Tentudía, punto más alto de la provincia pacense. Otra torre principal es la de Miramonte, desde la que se vigilaba el paso de la cañada real soriana. La parte más segura es la torre del Homenaje y como todo castillo circulan leyendas a su alrededor, desde una mujer berberisca que fue condenada a contar las estrellas cuya presencia puede sentirse de noche en el paseo de ronda, a un tesoro escondido.