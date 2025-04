El segundo coche de Portugal

Portalegre está de fiesta estos días. Conmemora que el 23 de mayo de 1550 fue designada ciudad. Creció alrededor de sus siete conventos y sus ... fábricas de corcho y textil (lanifícios). Los conventos cerraron y hoy son organismos públicos como la academia de formación de 'guardiñas' (hay otra en Figueira da Foz), pero queda su repostería conventual.

El desayuno... Podemos dejar el coche en el Rossio, ese gran parque situado en el centro de la ciudad, es zona azul (2,20 euros, 4 horas). A un paso, queda el mercado y en su primera planta, churrerías, dulcerías y bares de perritos calientes (cachorros) y tostadas con una gran terraza interior. En la parte baja del Rossio, Oficina de Doces, en el 4 de la calle Gomes Fernandes.

El paseo... Al final del Rossio, admiramos un plátano de 180 años. Su copa mide 11 metros de diámetro y es árbol de interés público desde 1919. Ascendiendo por la calle comercial 5 de outubro, cruzamos la Porta da Devesa (XIII-XIV) y llegamos a la Catedral (08.15-12.00 y 14.30-18.00 horas) de los siglos XVI-XVIII, que, tras dos años de reformas, ha quedado preciosa con sus cúpulas resplandecientes, sus retablos restaurados con 96 pinturas manieristas y sus lámparas historiadas. Desde la Catedral, una calle nos lleva al Café Alentejano, una de las etapas de los 23 cafés con historia de Portugal (Majestic de Oporto, Nicola de Lisboa, Arcadia de Évora, Santa Cruz de Coimbra). El café simboliza la decadencia comercial de la parte vieja de Portalegre: cafés y tiendas cerrados y una tristeza consustancial. El Café Alentejano, concebido por el pintor y decorador Benvindo Ceia hace un siglo, precisaría de una restauración tan importante como la de la Catedral y su trascendencia como símbolo no es menor. Desde el Alentejano (cierra domingos y los sábados abre hasta las 13.00 horas), llegamos al castillo (09.30-18.00 horas, lunes cerrado).

De compras... En la plaza de abastos, verduras de la zona, gran selección de quesos del entorno, artesanía de bordados, verduras para sembrar y una panadería muy bien surtida con magníficos panes portugueses a precios razonables: cinco bollos, 1,18 euros. Bajando desde el Café Alentejano, en Rua do Comerço, Casa Majo, donde el señor Sardinha despacha dulces conventuales (bolos fintos, doces de ovos, tocinhos de ceo, queixadas, boleimas), además de buenos vinos y otros productos alentejanos.

La comida... Destacamos Tombalobos, recomendado por En Salsa, a un paso del Café Alentejano. Por la zona está Solar do Forcado, también recomendable, pero con horario complicado: no se puede comer los fines de semana. En la parte baja, avda. Pío XII, 7, Sal, Alho e Etc, auténticas comidas pantagruélicas alentejanas con calidad y buen precio en un marco muy típico.

Museos... Ascendiendo hacia la Catedral, no se pierdan el Museu da Tapeçaria Guy Fino (09.30-13.00 y 14.30-18.00 horas, lunes cerrado), una maravilla de arte contemporáneo con sus tapices de colorido intenso y creatividad llena de viveza de Almada Negreiros, Carlos Botelho, Júlio Pomar, Costa Pinheiro o João Tavares. Es imprescindible y está muy bien concebido. Al lado de la Catedral, está el Museo Municipal (mismo horario que el de tapices, cierra lunes y festivos). Se encuentra en el antiguo seminario. Arte sacro, pintura, artesanía popular y el primer coche de Portalegre y segundo de Portugal, propiedad del gobernador de la ciudad, José Varahona, un Climent francés de 1900. Enseña el museo con gusto y pasión José Batista. Por 3,15 euros se puede sacar una entrada para ver los dos museos anteriores y el tercero de la ciudad, emplazado junto al auditorio y dedicado al escritor José Régio.