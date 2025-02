La segunda parte de sus memorias verá la luz tras su muerte

L. P. LOS SANTOS. Domingo, 2 de octubre 2022, 07:30 Comenta Compartir

Diego Hidalgo Schnur fue accionista hasta finales del siglo pasado del balneario El Raposo, que fundó su abuela. Por ello, ha recibido un homenaje en las instalaciones, al que asistió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Allí, dijo que Diego Hidalgo era tal vez el personaje extremeño más universal, y que cualquiera a su lado se sentía empequeñecido por su sabiduría.

«No creas –declaró más tarde Hidalgo a HOY–. A mí, en el mundo y en España, me conoce poca gente, porque lo que me interesa es que conozcan mis fundaciones, mis proyectos de ayuda a los demás, para que la gente nos eche una mano. Ahora se va a estrenar un documental sobre mi vida que ha hecho Termistocles López, un productor venezolano, y espero que se me conozca mejor, porque en Movistar también están interesados para la televisión», concreta.

Diego Hidalgo prepara ahora sus memorias; unas que llegarán hasta el 2004 y luego, las definitivas, que dejará a su mujer, Pilar, con los secretos mejor guardados, pero que él ya no verá porque se publicarán después de su muerte.

«Con mis memorias tengo dos problemas: el primero es de origen familiar, ya que no he tenido una vida uniforme. Me he casado con cinco mujeres con las que he tenido diez hijos. Viven cuatro, pero con tres de ellas he roto las relaciones y es complicado encajar eso en unas memorias con los hijos de por medio. Por otro lado, está el rey emérito, Juan Carlos, con el que me une una estrecha relación; todo lo que yo diga de él se puede malinterpretar, ahora que está en el foco de la actualidad. De manera que en mi primera entrega llegaré hasta 2004 para evitar entrar en los últimos años del monarca. Las completas se las dejaré a mi mujer Pilar, quien por su edad vivirá más que yo, y se podrán editar cuando yo no esté», cuenta con naturalidad.