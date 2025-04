«Seguimos con el: 'Sí, señorito'»

César Rina (Cáceres, 1986) ha sido profesor en las universidades de Navarra, Lisboa y Extremadura. Hoy es profesor de Historia contemporánea en la UNED. Vive ... entre Badajoz y Madrid. El curso que viene se trasladará a Cáceres. Ha publicado 13 libros.

–Hace años me confesó que no votaba, no tenía tele, no tenía redes y que Extremadura nos parece horrorosa hasta que salimos. Se ha casado, tiene dos hijos, ¿ha cambiado?

–Ahora voto haciendo cálculos demoscópicos, es un rasgo de madurez. Veo la tele, pero solo La 1 y La 2. Sigo sin redes sociales y mantengo que nos infravaloramos mucho y por eso tragamos carros y carretas.

–Habemos de carros: Elysium.

–Los Reyes Magos. Las Vegas en Castilblanco. Algo propio del Día de los Inocentes. Una mentira.

–La mina de litio.

–Cáceres ya ha sido minera y no se convirtió en una gran ciudad europea. Las minas recientes no dan puestos de trabajo, es todo mecanizado. Si los cacereños tenemos un tesoro de miles de millones bajo tierra, ¿por qué no lo sacamos nosotros creando una empresa pública? En vez de sacar el cofre, llamamos a una multinacional para que se quede con el tesoro pagando a un par de mineros para que lo extraigan.

–Amazon en Badajoz.

–Les regalamos la infraestructura y ellos nos dejan plantados en el altar habiendo pagado nosotros ya el banquete. Son síntomas de nuestra infravaloración: llega cualquiera, nos promete oro y nos ponemos a sus pies. Todo esto tiene un toque Los Santos Inocentes. Seguimos diciendo: «Sí, señorito».

–Cambia la UEx por la UNED.

–Nada más llegar a la UNED me he sentido valorado y me han dado espacio para generar conocimiento. En la UEx hay obsesión por la docencia sin dejar el mínimo respiro para generar conocimiento. Si se genera, es porque los profesores se machacan haciendo horas extras que no cobran. En financiación, a la cola; en los rankings, a la mitad gracias al profesorado.

–Siendo laico, ha pertenecido a siete cofradías.

–La Semana Santa es una fiesta de fachada religiosa aprovechada por el pueblo para la alegría, la fiesta, la diversión y los excesos. Tiene su origen en Sevilla en el siglo XVI, cuando la crea el marqués de Tarifa para, según escribe el propio aristócrata, atraer viajeros. Tras las primeras procesiones, la iglesia hace informes denunciando que la gente va bebida y utiliza la noche para encuentros sexuales.

–¿Turística desde el principio?

–Antes de los años 40, era más penitencial, pero luego se hace turística. La Cofradía de los Ramos en Cáceres y la del Huerto en Badajoz son invenciones del Sindicato de Hostelería y Turismo para que la Semana Santa dure más allá del jueves y el viernes y haya más pernoctaciones.

–Es cofrade de Los Ramos, el Amparo y la Salud. ¿Cómo es la Semana Santa cacereña?

–Especialmente conservadora porque niega una diversidad que existe. La Semana Santa es una fiesta muy gay y en cierto modo subversiva: el único momento en que las clases obreras, que no forman parte de las élites, se sienten el centro de la ciudad. Puedes ser un jefe de paso de condición humilde y darle órdenes a Carlos Floriano: «Que te estoy diciendo que a la derecha». La Semana Santa y la Virgen de la Montaña son fiestas identitarias. Participar en ellas no supone un posicionamiento religioso, sino que perteneces a la ciudad. La mayor parte de los políticos de izquierda siempre han entendido que deben participar.

–¿Eso no es hipocresía?

–El político de izquierdas que no quiere participar en las procesiones es porque asume el discurso moral de la iglesia que dice que la fiesta es suya. ¿Por qué esa fiesta va a ser de la iglesia?