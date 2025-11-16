Los secretos de la longevidad: empresas con más de cien años

En el siglo XIX hunden sus raíces Jacoliva, Banca Pueyo, Balneario El Raposo y Grupo Laura Otero. Son cuatro ejemplos de corporaciones extremeñas que han ... salido victoriosas de su lucha frente a la cruel estadística. Tan solo el 3% de las empresas familiares consiguen alcanzar la cuarta generación. Es cierto que eso significa que deben existir las compañías que pervivan, pero también demuestra que lograrlo es todo un éxito.

Más allá de su carácter familiar, los cuatro ejemplos extremeños han superado la barrera de los cien años de trayectoria gracias a una mezcla de tradición y a unos procesos de adaptación a los distintos contextos socioeconómicos apoyados en la innovación. También tienen en común estas corporaciones centenarias sus ubicación geográfica: están muy distantes entre sí, pero todas ellas se asientan en núcleos del ámbito rural.

Jacoliva Una trayectoria ligada al campo

Tallado en piedra está el origen de Jacoliva. 'Prensa de aceite. Año de 1868' se puede leer en el bloque de granito sobre el dintel del edificio de la factoría que la empresa tiene en Pozuelo de Zarzón, un pueblo de apenas 400 habitantes del norte de la provincia de Cáceres.

En la actualidad, Jacoliva se dedica a la producción, envasado y comercialización de aceite de oliva virgen. Una actividad que comenzó el bisabuelo de Justino Corchero, el propietario actual, con un molino en el que daba servicio a los vecinos del municipio. El gran salto empresarial lo dio su padre. «Fue quien registró una marca y empezó a distribuir un producto que era reconocible y competitivo», explica.

Lo hizo en los años 70 del siglo pasado y en esos días Jacoliva adquirió un carácter permanente. Hasta entonces, la actividad se había desarrollado de manera continuada, pero no ininterrumpida. Primero, porque la producción de aceite de oliva era algo estacional y también debido a que el padre de Justino fue unos años militar profesional.

Esa experiencia como mecánico de aviación la aplicó en su almazara. «Era un momento en el que se estaba produciendo un salto tecnológico en el sector y él creo un sistema mixto entre los primeros sistemas de centrifugación y el prensado tradicional», rememora Justino. Ahora aplican las técnicas más modernas para la extracción. «En 2023 incorporamos un equipo para evitar paradas en el proceso, con lo que hemos ganado mucho en tiempo y calidad», detalla el propietario, para añadir que también han innovado en la conservación del aceite en bodega.

Otro de los saltos de Jacoliva fue en el año 2000 cuando empezaron a hacer un equipo de profesionales que trabajan todo el año –tienen 15 empleados– y apostaron por la producción ecológica. «Fuimos pioneros y en 2005 el Ministerio nos concedió un premio al mejor aceite ecológico», dice orgulloso Justino.

El aceite de esta empresa, que factura entre siete y diez millones de euros al año, se exporta a 25 países, la mayoría de la Unión Europea, pero también llegan a Japón o a Estados Unidos. «Vendemos más de un millón de kilos de aceite y molturamos ocho millones de kilos de aceitunas», certifica Justino.

Banca Pueyo Una entidad que siempre crece

En Villanueva de la Serena tiene su sede Banca Pueyo, en la misma ubicación en la que la entidad abrió su primera oficina en 1890. «Javier del Pueyo estableció el negocio de banca aprovechando el buen momento agroganadero de la zona», explica sobre el hermano de su bisabuelo Javier del Pueyo, actual director general de la entidad y miembro de la cuarta generación de la empresa.

Un cargo que Javier afronta con una mezcla de orgullo por la trayectoria y responsabilidad por mantener el legado y, sobre todo, con optimismo. «Tenemos que avanzar en ofrecer una adecuada experiencia digital a los clientes, mejorar la productividad, adaptarnos constantemente a la normativa y trabajar con tiempo en los relevos generacionales de los directivos y los equipos», señala entre los retos a futuro.

Banca Pueyo volvió a ser una empresa 100% extremeña cuando en 2018 la familia recompró el 33,3% de la entidad que estaba en manos de un banco portugués. Este es uno de los hitos del desarrollo del banco que cita Javier. El otro lo representa la figura de su abuela, Petra Cortijo, que se hizo cargo de la empresa al fallecer su marido de manera repentina. «En ese momento hubo incluso una oferta para vender, pero mi abuela demostró mucho coraje y no aceptó porque mi abuelo quería que la empresa pasara a sus hijos», dice Javier.

Ese interés por la compra se ha repetido con el paso de los años. «Lo valoro muy positivamente, pero tenemos vocación de permanencia», explica el director general de la entidad las negativas a vender.

Fue la tercera generación, que llegó en los años 70, la que desarrolló y profesionalizó el banco. «Es importante huir de las modas; lo hicimos con el suelo antes de la crisis económica y el tiempo nos dio la razón; ya decía mi tío Ricardo que para se banquero solo hace falta sentido común», rememora Javier.

Así, Banca Pueyo tiene actualmente un volumen de negocio de 4.000 millones de euros; 130 oficinas, diez de ellas en Madrid y cuatro en Sevilla, y más de 300 trabajadores. Un número que crece. «Seguimos abriendo oficinas porque queremos estar cerca de los clientes», detalla Javier, que compara esas cifras con el año 2000, cuando tenían 172 empleados.

Grupo Laura Otero Diversificar para sobrevivir

Para algo más de una veintena de bombillas de alumbrado público recibió la electroharinera de Miajadas su primera autorización para suministrar electricidad. En esa fecha sitúa su origen el Grupo Laura Otero. «Mi bisabuelo tenía 120 acciones de la sociedad anónima propietaria de la electroharinera de Trujillo y adquirió la electroharinera de Miajadas a cambio de esas acciones de la matriz», explica Eugenio Manzano, consejero delegado del holding e integrante de la cuarta generación.

Desde ese primer contrato con el Ayuntamiento de Miajadas, la compañía comenzó a crecer y adquirió otras instalaciones de generación de electricidad en el entorno: en Zorita, en La Cumbre y otra en Miajadas. Esta última, que ya contaba con la moderna corriente alterna, fue la clave de la supervivencia de la empresa, ya que la primera fue bombardeada y prácticamente destruida en la Guerra Civil. «Fueron unos años muy complicados, porque no había cobre ni hierro…», rememora Manzano.

Las inversiones públicas de los 70 y 80 sirvieron para mejorar las instalaciones y modernizar las redes; y los cambios normativos de las décadas siguientes obligaron al Grupo Laura Otero –que se creó como tal en 1991– a separar sus actividades. Tras esquivar la concentración del sector y rechazar ofertas de compra, desde 2009 solo se quedaron con la distribución de energía.

En ese contexto, apostaron por diversificar: una división de telecomunicaciones, una quesería, un hotel y restaurante (Finca La Desa) o una empresa de construcción forman parte de un grupo que factura unos diez millones de euros al año y tiene 90 empleados. «En 1981 éramos nueve», informa Manzano, que espera que con la quinta generación que ya trabaja en el grupo «todo lo que hoy tenemos esté perfectamente consolidado».

Balneario El Raposo Un centro que solo cerró el covid

Muy joven accedió a la dirección del Balneario El Raposo Ignacio Cortés. «Mi padre falleció y tuvimos que hacernos cargo mis hermanos y yo con muy poca experiencia», dice el actual director sobre uno de los puntos críticos en la trayectoria de la compañía. «En ese momento había dos socios y la otra parte quería vender; nos costó dos años y las negativas de varios bancos reunir el dinero para comprar el 100% de la sociedad», hace memoria Cortés, integrante de la tercera generación de esta empresa familiar.

El Balneario El Raposo tiene su origen en 1922 –aunque el primer vestigio de los baños termales en la zona datan de 1869– pero su familia entró en la sociedad en 1943, cuando uno de los fundadores vendió su parte al abuelo de Ignacio.

La pandemia de covid fue otro hito complicado. «Tuvimos que cerrar, algo que no había sucedido ni en la Guerra Civil», asegura el director de este centro sanitario ubicado entre Puebla de Sancho Pérez y Usagre.

Por suerte, en ese momento ya habían diversificado su actividad y la empresa de plantas aromáticas para alimentación funcionó muy bien.

Con la cuarta generación formándose para asumir los cargos directivos y varios proyectos en el horizonte, Ignacio espera que el grupo continúe creciendo: «Empezamos con 20 trabajadores y ahora tenemos 102; el hotel ha pasado de ser de una estrella a ser de cuatro y facturamos unos seis millones de euros al año».