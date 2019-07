Secretarios por goteo

Como estoy medio de vacaciones, me afeito un día sí y otro no. Mientras me embadurno de espuma, escucho la radio y me informo. Hay dos tipos de hombres: los que se afeitan de arriba abajo y los que se afeitan de abajo arriba, aunque lo extraño es que ninguna universidad americana haya realizado un estudio científico sobre la personalidad de unos y de otros. Los que nos afeitamos en sentido descendente debemos de ser un poco insensatos porque voy a escribir sobre los políticos y los voy a defender.

Apurando el bigote estaba yo y hablaba en la radio él. ¿Quién era él? Pues un desconocido, una voz agradable de un tipo cuyo nombre me había pasado desapercibido, solo escuché que era diputado en la Asamblea de Extremadura. Comentaba la bajada del paro y decía cosas tan lógicas y equilibradas que me era imposible adivinar si pertenecía al PSOE, al PP, a C's o a UP.

Al acabar sus sensatos razonamientos, dijeron su nombre: era Javier Cienfuegos, parlamentario autonómico por el PP y popular deportista extremeño. Me sorprendió su estilo, pero recordé que es muy novato y me pregunté: ¿cuánto tardará en contagiarse de la perorata oficial de su partido, de cualquier partido?, ¿permanecerá mucho tiempo sin contagiarse del estilo solemne, vacuo y oficial que parece ser el libro de estilo de los políticos?

Todos los políticos no son iguales, pero sí parece que hablan igual. Así que, Javier Cienfuegos, intenta no contagiarte y así mis afeitados serán más entretenidos si te toca hablar por la radio. El caso es que acabé de apurar los pelillos del bigote y pasé a la barbilla, trance delicado que exige buena técnica y eficaces movimientos de muñeca. Fue ahí, afeitando la barbilla, cuando escuché que acababan de ser propuestos varios nombres para ser altos cargos del gobierno del nuevo equipo de Fernández Vara.

Este año, el goteo de directores y secretarios generales es tan lento que va a dar para varias semanas de afeitados. Igual es una táctica para que se hagan populares porque primero sale su foto cuando se filtran los nombres, vuelve a colocarse el retrato cuando se anuncia que van a pasar el trámite de ser aceptados por la Asamblea, una tercera foto aparece cuando la Asamblea da el visto bueno y la cuarta se publica cuando el Consejo de Gobierno los nombra. Al final, los has visto cuatro veces en el móvil o en el papel y más que directores generales los sientes como de la familia, primos hermanos o así.

Monago intentó meter prisa para que Vara acabara su organigrama, pero los nombramientos van llegando en pequeñas dosis semanales. Puede pensarse que es una estrategia, puede pensarse que quienes nombran no están a lo que están, pero yo creo que este goteo lento se debe a que no es fácil encontrar gente con tanta vocación de servicio público como para querer abandonar su vida más o menos cómoda y estimulante y dedicarse en cuerpo y alma a la política.

Hoy, decir que sí a una dirección general es propio de héroes. Un funcionario del grupo A o un profesional liberal va a ganar menos que en su trabajo, tiene que entregar una parte del sueldo al partido (tengo entendido que unos 500 euros), se tienen que pagar el traslado diario a Mérida y si se quedan a comer, y se van a quedar a comer muchos días, se lo tienen que pagar. Conozco a altos cargos que se llevan un táper con filetes de pechuga empanados, otro con pisto de tomate y se ahorran el restaurante.

Antes, no era así. Y sobre todo, antes podías ser un director general imaginativo lleno de ideas y propuestas para llevar a cabo porque se estaba conformando la autonomía y había que crear cosas. Hoy, vas a ser simplemente un gestor de lo que ya existe, un gestor que tiene en la puerta una cola de mendicantes pidiendo subvenciones, un gestor al que le van a caer los palos por todos lados, haga lo que haga. Y lo peor: vas a comer como los pavos y te vas a tener que afeitar todos los días.