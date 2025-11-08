Saúl Noriega: «Moverse, bueno contra el cáncer»

El padre de Saúl Noriega Sánchez (Badajoz, 1987) era de Cantabria y su madre es de Montijo, donde ha vivido toda su vida. Saúl estudió Ciencias del Deporte en Cáceres. Se trasladó después a Sevilla para hacer un máster y en 2010, comenzó una vida laboral que lo ha llevado del Mediterráneo a Cáceres porque, tras sacarse el título de entrenador de natación, fue contratado por un club de Almería, donde preparaba a niños para competir en la piscina. De allí se fue a Benidorm, donde vivía Carmen, entonces su novia y hoy su mujer.

–¿Valenciana?

–No, también de Montijo. Trabajaba en hoteles y su especialidad era el marketing turístico. Allí pasamos unos años y en 2022 nos mudamos a Valencia. Con la pandemia, dejé la natación para especializarme en el entrenamiento personal. Me llamaron de Performance, un centro de alto nivel con un entrenador por cliente, y aproveché la oportunidad. Mi mujer trabajaba ya como freelance con clientes directos y agencias, no solo hoteles, sino de todos los sectores. Pero le ofrecieron un trabajo fijo en una agencia de Cáceres con la que trabajaba en marketing digital y nos vinimos.

–¿Usted también con trabajo?

–Llegamos en abril de 2023 y yo no tenía nada salvo la idea de montar una sala de entrenamiento personal. En el Edificio Embarcadero de Cáceres, ofrecían ayuda de acompañamiento empresarial a quienes querían establecerse como autónomos y si eras extremeño retornado, te ayudaban un poco más. Así que hice un plan de negocio y empecé a buscar locales, pero, justo en ese momento, tres socias abrieron Tándem Fisioterapia, en la calle Viena de Cáceres, y necesitaban un entrenador personal. En julio de 2023 ya estaba trabajando allí.

–¿Su especialidad?

–Desde que empecé en 2020, me orienté hacia la salud. Hice un curso de posgrado en la Universidad Europea de Madrid sobre ejercicio y cáncer. Ahora tengo grupos reducidos de clientes que quieren hacer ejercicio y entre ellos hay personas que han superado un cáncer, pero tienen que seguir con sus revisiones.

–¿Cómo interactúan?

–Al principio, los pacientes de cáncer no lo cuentan, prefieren no tener ese estigma, quieren volver a su vida normal. Con el tiempo, lo cuentan, pero a veces les preguntan y no les gusta hablar del tema.

–¿Cuál es el resultado?

–El entrenamiento es para que ganen calidad de vida. Con el tratamiento, pierden fuerza, masa muscular, energía, se cansan… El objetivo es que vuelvan a ser personas funcionales, a estar como antes.

–¿Qué ejercicios hacen?

–Suele ser entrenamiento de fuerza adaptada. Hacemos trabajo de movilidad y de resistencia aeróbica. Hay personas que tienen neuropatías periféricas, pierden el equilibrio. El efecto secundario común a la quimioterapia y la radioterapia es la fatiga y no hay ningún medicamento que pueda contrarrestar esa fatiga, solo el ejercicio puede ayudar a mejorar.

–¿Parece contradictorio?

–Sí, ¿cómo va a combatir el ejercicio la fatiga? Pero es que no es una fatiga física, sino producida por el tratamiento. A un paciente que tuvo cáncer de pulmón y sentía fatiga, disnea (cuando falta el aire) y tos, le recomendaron caminar y cuando lo hacía, se cansaba y tosía, pero fue mejorando con el ejercicio, ganando fuerza, tosiendo menos. En la siguiente revisión, su oncólogo le dijo que había mejorado mucho.

–¿Proyectos?

–Tengo reuniones con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres para llevar adelante un proyecto de una sala de ejercicios para pacientes oncológicos. En Badajoz, ya hay un espacio para eso, en Cáceres, aún no.