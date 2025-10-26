Satisfacción y escepticismo en los pacientes de ELA ante las ayudas de casi 10.000 euros

Después de un año largo de espera, la ley ELA tiene por fin presupuesto. El Gobierno ha aprobado 500 millones de euros para atender a ... los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y también a quienes padezcan otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible.

Para ellos se refuerza el sistema de dependencia con más fondos y con la creación de un nuevo grado, el grado III plus, que recoge los casos más complejos. Se trata de enfermos que necesitan cuidados las 24 horas cada día y para quienes la ayuda se acerca a los 10.000 euros: 9.868 euros al mes por paciente.

«Estamos muy contentos, sabemos que aún queda mucho por hacer, pero llevábamos tanto tiempo esperando esto, que estamos felices», afirma Lola Dorado, presidenta de la asociación de ELA Extremadura.

Explica que, «después de un año y muchas piedras en el camino, podemos decir que empezamos a ver la luz en el túnel, aunque somos conscientes de que todavía falta para que se pueda contar con las ayudas, para que lleguen de verdad a la cabecera de la cama», expone Dorado, enferma de ELA.

De hecho, «hasta que tengamos de verdad esa ayuda, yo no me creo nada, ya confío muy poco porque llevamos mucho tiempo esperando», reconoce Remedios Pizarro, cuidadora no profesional de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica.

Su marido, Lucas Ruiz, tiene 55 años. Fue diagnosticado de ELA hace cinco, «aunque llevaba más tiempo con la enfermedad, el diagnóstico llegó tarde», y desde entonces su mujer vive para cuidarle. «Tiene traqueotomía y ventilación mecánica asistida, no se puede mover ni hablar ni tragar, solo mueve los ojos, así nos comunicamos, necesita un cuidador 24 horas al día», explica Remedios.

El caso de Lucas es uno de los que entrarían en el nuevo grado dependencia que se crea, el de dependencia extrema, para el que se habilitan las cuantías económicas más altas, las ayudas de hasta 10.000 euros, según detalló el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior a la aprobación de las ayudas por parte del Consejo de Ministros.

«Soy perfectamente consciente del inmenso dolor y la angustia vividos. Y de los años de lucha y de trabajo que se han dedicado a conseguir que se aprobara la ley ELA y a que se hiciera efectivo el derecho a la atención 24 horas. Sé que el proceso ha sido muy largo. Ojalá hubiera podido suceder antes», reconoció también el ministro.

«Las ayudas son una necesidad para los pacientes y los cuidadores y por eso tenemos que seguir trabajando para que lleguen cuanto antes», insiste la presidenta de ELA Extremadura.

Para hacerlas efectivas es preciso conocer quiénes tienen derecho a estas ayudas y en qué cuantía. «Urge localizar los casos que hay en Extremadura y determinar su grado de dependencia», dice Lola Dorado. «Creemos que puede haber en torno a un centenar de casos, pero hay que localizarnos y ver su situación».

Desde la asociación regional se asegura que «aún quedan muchas dudas por aclarar, porque no conocemos la horquilla de las cuantías en función de los grados ni tampoco cómo se va a hacer para que las recibamos los afectados», pero reconocen que con la aprobación del presupuesto se ha dado un paso determinante.

«Como lo está también fijar una ayuda de 10.000 euros para los casos de dependencia extrema, porque es una cantidad ajustada a las necesidades que tienen estos pacientes y sus familias», defiende Lola Dorado.

Los cuidadores

La atención mensual que requiere Lucas supone 2.000 euros al mes sin asumir el gasto de ningún cuidador. «Por eso el dinero para la contratación de cuidadores es vital para quienes están en nuestra situación», asegura Remedios. De hecho, las cuantías se acercan a los 10.000 euros para posibilitar la contratación de los cinco cuidadores que necesita un paciente con un grado de dependencia extrema.

«Mis hijos no saben lo que es salir una Nochevieja», resume para explicar el día a día en su casa desde hace cinco años. Ella puede descansar algunas horas a la semana cuando sus hijos la sustituyen. «El pequeño está en la Universidad, cuando viene a casa es para ayudarnos; el mayor vive directamente en casa con su pareja porque yo no puedo atender sola a mi marido».

Gracias a la asociación ELA los pacientes y familiares cuentan con sesiones de fisioterapia, logopeda o psicología. «En mi caso la asociación también hace posible que alguien me ayude por las mañanas a levantar a mi marido y el ayuntamiento de Miajadas me ayuda con una chica que viene dos horas dos días a la semana». Aun así, insuficiente para un enfermo que requiere atención las 24 horas cada día. «Necesitamos por eso las nuevas ayudas, pacientes y enfermos estamos saturados. Para mi marido, lo peor es verme a mí y a sus hijos sin un momento de descarga, es por lo que más sufre».

Remedios pide que las nuevas ayudas no supongan un problema para los pacientes con ELA, como le ha ocurrido con los 2.000 euros anuales que recibe de la Junta. «Se ha contabilizado como un incremento de patrimonio y, por eso, nos han denegado la beca de la Universidad. Están tratando de resolver esta situación pero por el momento lo que tenemos es un problema más en casa».