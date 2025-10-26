HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Reme atiende y cuida a su marido Lucas, enfermo de ELA, en su vivienda. CEDIDA

Satisfacción y escepticismo en los pacientes de ELA ante las ayudas de casi 10.000 euros

El Gobierno da luz verde a unas aportaciones que los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica llevan más de un año esperando

Ana B. Hernández

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:55

Después de un año largo de espera, la ley ELA tiene por fin presupuesto. El Gobierno ha aprobado 500 millones de euros para atender a ... los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y también a quienes padezcan otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible.

