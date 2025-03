Sara García Espada: «La situación sanitaria de Extremadura es mucho peor de la que esperaba»

Licenciada en Medicina y Cirugía por la UEx en 2012, y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Sara García Espada (Badajoz, 1984) tiene plaza en ... el centro de salud de Jerez de los Caballeros, pero estaba en excedencia, y trabajando como médico de urgencias en la UME de Navalmoral de la Mata, cuando aceptó la propuesta de María Guardiola para convertirse en la máxima responsable de la sanidad pública extremeña. Esta médico vocacional, casada y madre de dos niñas, de 4 y 7 años, es desde el pasado 23 de julio la consejera de Salud y Servicios Sociales de Extremadura.

–Sin experiencia previa en la gestión sanitaria, está al frente de una consejería con más de 15.000 trabajadores, una quincena de hospitales, más de 400 centros sanitarios... ¿No le da vértigo?

–Tengo experiencia previa en la gestión como vicesecretaria del Colegio de Médicos de la provincia de Badajoz, con más de 4.000 colegiados, pero es cierto que no es gestionar el sistema público de salud. Es un reto que yo siempre he dicho y mantengo que da vértigo, que no se sienta esta responsabilidad a la hora de afrontar esta gestión, me parecería, cuando menos, preocupante. Pero conozco, como profesional del SES, la situación de la sanidad extremeña y el trato que hemos recibido del anterior gobierno, las peticiones que hemos puesto sobre la mesa y que no han sido escuchadas, a pesar de que muchas tienen coste cero, como es el caso de la 'alerta analítica' o de la doble tarjeta sanitaria.

–¿En qué consiste y cuándo comienza a funcionar?

–Con la opinión y el visto bueno de los profesionales implicados, porque esta consejera no viene a imponer nada, la 'alerta analítica' comienza a funcionar este lunes para mejorar la atención a los pacientes. De este modo, cuando el médico que analice el análisis clínico constate que hay un valor claramente inesperado, trasladará de forma inmediata esa información al médico solicitante de ese análisis. En su pantalla aparecerá una ventana con la alerta para que contacte cuanto antes con el paciente, le traslade los resultados e inicie el tratamiento.

–Otra de las nuevas medidas que ha anunciado es la doble tarjeta sanitaria.

–Fruto también de la escucha a unos padres que llevan años reclamándola y a los que no se ha atendido hasta ahora. Es el duplicado de la tarjeta sanitaria, no implica más que un duplicado físico, pero con ella se resolverá el problema que tienen los padres con patria potestad compartida, y se evitará así lo que ocurre ahora, que cuando el menor requiere una asistencia sanitaria de urgencia, está al cargo de uno y su tarjeta la tiene el otro, está obligado a solicitarle la tarjeta física poder asistir a urgencias. Esto no es viable, estos padres tendrán ahora la doble tarjeta.

–¿Desde cuándo se va a poder solicitar?

–Desde el próximo 17 de noviembre, a través del centro de salud, de la gerencia de área o por la web Salud Extremadura. Y en un plazo de seis o siete semanas la tendrán.

–¿De qué otras mejoras está satisfecha en sus primeros meses de gestión?

–De la ampliación del cribado de cáncer de mama desde el próximo año a las mujeres de 49 años, a 8.080 en la región, y del aumento de la ayuda a las familias acogedoras, que hemos conseguido subirla a 360 euros por menor y mes. Hasta ahora recibían 169 euros, de las más bajas del país.

–¿Cuál es la situación sanitaria de la región?

–Mucho peor de la que esperaba, cuanto de más hilos tiramos, más aparecen. En el traspaso no se me dio toda la información.

–Concrete.

–Tenemos 110.220 órdenes fuera del periodo de garantía de pacientes que esperan una intervención o una prueba de diagnóstico. Y tenemos también una falta de profesionales porque, aunque se trata de un problema que afecta a todo el país, aquí hemos dejado escapar a muchos porque hay contratos de guardia que no se han fidelizado. Y tenemos proyectos que han vendido como reales que no existen, como los 14 millones para la mejora del Hospital de Plasencia, que no están en ningún sitio.

–¿Cómo va a reducir la lista de espera?

–Pues en los 100 días que llevamos hemos reactivado los quirófanos, las pruebas diagnósticas y las consultas de tarde, incluso de fines de semana, con alianzas estratégicas entre áreas, con profesionales que, de forma voluntaria, trabajan unos en sus áreas de salud y otros también fuera, porque hay áreas que necesitan el apoyo de profesionales de otras.

–De forma voluntaria, pero no gratuita.

–No, cobrando las mismas peonadas que pagaba el gobierno anterior.

–¿También los pacientes podrán acudir a otra área de salud?

–Sí, estamos trabajando para poner cuanto antes en servicio la lista de espera única, para ofrecer la posibilidad a los pacientes de realizarse una prueba o someterse a una intervención en una área diferente a la suya en menor tiempo.

–¿Aumentarán las derivaciones a las privadas?

–Se harán las determinadas por el anterior gobierno. Nosotros reduciremos las listas con los profesionales del SES.

–¿Cuántas vacantes hay?

–26 de facultativos, una de psicólogo clínico en un centro sociosanitario, nueve de médicos de Atención Primaria, una de pediatra y seis plazas de difícil cobertura. 43 en total.

–¿Cómo se van a cubrir?

–Ofreciendo mejores condiciones y no solo económicas. También de estabilidad y conciliación. Sé que es un reto complicadísimo, pero estamos trabajando duro. Queremos fidelizar a los que terminan y además tenemos que atraer talento de fuera, de ahí también las medidas fiscales que están en marcha, para hacer más atractivo venir a esta región. Hay extremeños que, cuando hemos llegado al gobierno, han levantado la mano y han dicho 'yo quiero volver a mi tierra'. Trabajamos para hacerlo posible.

–La atracción pasa por mejorar las condiciones económicas. ¿Se verá en los presupuestos?

–Cuando se hagan públicos los presupuestos, se verá el compromiso de nuestra presidenta con la salud.

–¿También se van a recoger partidas para los consultorios sacados del plan MINAP, los de Zurbarán, Cedillo, Cristina e Higuera de la Serena?

–Sí, claramente, lo dijo la presidenta de manera pública. Y quiero aclarar que nunca nos hemos planteado no hacer esos consultorios, porque las obras son necesarias, aunque el PSOE no las acometió en sus ocho años de gobierno. Pero los plazos hay que cumplirlos y no podíamos comprometer los fondos del MINAP por el millón de concesión directa a esos cuatro municipios, puesto que los consultorios dependen de los ayuntamientos.

–¿Ya tienen el visto bueno a las actuaciones encuadradas en este plan de mejoras en las infraestructuras de Primaria?

–Sí, desde hace poco, desde el pasado 18 de octubre. Contamos con 12.381.286 euros para once proyectos. Entre ellos, obras de remodelación, mejora o reforma integral en los siete centros de salud que tenía planteados el anterior gobierno: Santa Marta, Navalvillar de Pela, Monesterio, Guadalupe, Alcántara, centros de Atención Primaria de Navalmoral y de Coria. Además, en el presupuesto, se incluyen también mejoras energéticas y de movilidad y adquisición de equipamiento clínico.

–¿Por qué deja a Pescueza sin el centro de convalecencia y cuidados? ¿No hay margen para realizar la calificación urbanística que se precisa para un recurso que se tiene que construir en 2026?

–Cuando nosotros hemos llegado nos hemos encontrado con ocho centros. Entonces, ¿por qué se mira que Pescueza se tenga que cambiar y no se mira que se mantengan siete? ¿Tenemos un interés diferente con Pescueza? Ninguno, el mismo que con el resto. El problema es que a Pescueza se le han hecho cinco requerimientos, por el anterior gobierno desde octubre de 2022, y no se ha resuelto el problema con el terreno y por eso Urbanismo ha dicho que es inviable. Y entonces hemos elegido la segunda ubicación que tenía el PSOE, que es Torrejoncillo, para el centro de convalecencia de ese área sanitaria, y no poner en peligro la inversión completa para los ocho, que es de 38 millones de euros. Nosotros nos guiamos por criterios técnicos. Me gustaría saber quién hizo el proyecto técnico por el que se establece la ubicación de los ocho centros de cuidados en poblaciones gobernadas por el PSOE. Pero resulta que a nosotros nos cuestionan un cambio de ubicación, después de cinco requerimientos a Pescueza, y ellos ni siquiera se cuestionan por qué los ocho centros van en poblaciones gobernadas por el PSOE. Me llama mucho la atención.

–¿En qué situación están las obras pendientes en los hospitales de Cáceres y Don Benito?

–En cuanto al de Cáceres, no sabemos por qué el anterior gobierno sacó, en lugar de un lote, seis lotes de proyectos técnicos diferentes para la segunda fase. Había opción de cambiarlo a un único lote, pero supondría un retraso y hemos decidido mantener su forma de gestionarlo. De los seis lotes, cinco se han adjudicado y uno ha quedado desierto, y ahora se está valorando técnicamente para sacarlo de nuevo a licitación lo antes posible, para poder tener en 2024 el proyecto de obra. Y, en cuanto a Don Benito, nos hemos encontrado con una demora de seis meses y esperamos que pueda ser recepcionado el próximo verano y después habrá que sacar a licitación nuevos trabajos.

–¿Modificará el mapa sanitario extremeño?

–Estamos trabajando para ver si existe esa necesidad.