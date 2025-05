Santonja sobre Las Edades del Hombre: «Es como si el Festival de Mérida se lo llevan a otro lado»

El consejero de Cultura y Turismo de Castilla y León, Gonzalo Santonja, cree que la exposición de arte sacro Las Edades del Hombre debe tener ... siempre una representación en su comunidad, aunque no se opone a que en otras comunidades también se celebren muestras relacionadas con esta iniciativa cultural que, recuerda, nació en Castilla y León. «Hay que tender puentes, las fronteras están para pasarlas, no para establecer muros, pero esa una idea y otra es llevarse las cosas de un sitio a otro».

Con estas palabras, el diputado de Vox ha querido matizar las manifestaciones de hace dos semanas, cuando dijo que esta exposición «difícilmente volverá a salir» de Castilla y León. Ello ha dado pie a que la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, esta mañana en una presentación de la muestra que ha tenido lugar en Salamanca calificara las palabras de su homólogo de "poco afortunadas" e indicara que le sorprendía esa postura cuando la formación política que le ha designado (Vox) defiende la idea de «derribar esas fronteras, las comunidades autónomas", según la extremeña.

Gonzalo Santonja ha afirmado esta tarde a este diario que ha intentando contactar con la consejera Nuria Flores para explicarle su punto de vista, pero no lo ha conseguido. Según el consejero, "mis palabras fueron unas manifestaciones a las Cortes de Castilla y León explicando nuestros criterios de legislatura", ha explicado a HOY. Igualmente, ha alabado la exposición que ha conseguido organizarse en Plasencia. "Es muy buena y he ido a la inauguración y pienso volver con mi mujer y mis hijos, pero pienso que Castilla y León no puede renunciar a sus señas de identidad, aunque sí veo bien que las comparta, por eso creo que una solución ideal hubiese sido, por ejemplo, celebrarla entre Plasencia y Béjar o entre Plasencia y Barco de Ávila. Pero no critico a Plasencia ni a la Junta de Extremadura sino que pienso más bien que hemos fallado de nuestro lado". En su opinión, para futuras ediciones "habría que tender puentes, pero los puentes tienen que tener un pie en cada lado y uno debería estar en Castilla y León, por lo que habría que encontrar fórmulas más imaginativas. Es como si el Festival de teatro clásico Mérida, que es una marca asociada a Mérida, se lo llevan a otro lado", ha puesto como ejemplo.

La exposición Las Edades del Hombre va por su XXVI edición y solo había salido de Castilla y León para ir a Amberes y Nueva York. Este año tiene lugar en Plasencia, donde se inauguró el pasado 11 de mayo con piezas religiosas que estaban dispersas por las tres diócesis de Extremadura. La muestra se titula 'Transitus', exhibe 180 obras y la organiza una Fundación cuyo patronato está formado por los arzobispos y los obispos de las once diócesis católicas de Castilla y León: Burgos, Valladolid, Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo, León, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.