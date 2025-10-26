Santiago Requejo: «Si no vibro con el texto, no sigo adelante con el proyecto»

Isabel Ambrona PLASENCIA. Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Santiago Requejo es un director, guionista y productor de cine placentino de 39 años que el pasado miércoles, 22 de octubre, protagonizó la vuelta de los encuentros presenciales del Foro 'Extremadura es Futuro' en el salón de actos del Centro Universitario de su ciudad.

Impulsados por el Consejo Social de la UEx, junto a la propia Universidad de Extremadura y a la Fundación Universidad-Sociedad, con la colaboración de Fundación Mapfre y del Diario HOY, estos encuentros de 'Extremadura es Futuro' recorren la región y ofrecen una serie de charlas en las que empresarios, investigadores y emprendedores extremeños acercan el mundo de la empresa, el emprendimiento y el liderazgo a los jóvenes en Extremadura.

Con Daniel Vaquerizo como interlocutor, Santiago Requejo reflexionó sobre su profesión y desveló a los asistentes sus percepciones más personales en un mundo marcado por el arte en todas sus formas, pero también la importancia de mantener la pasión y la perseverancia para alcanzar los sueños, por muy difíciles que parezcan.

Según narró el propio Requejo, su andadura en este sector comenzó formalmente en el año 2010, con la fundación de la productora 259 Films, inspirada en la idea de que los vídeos que en aquel entonces hacía para colgar en internet no debían durar más de tres minutos. Aunque sus estudios no fueron precisamente por la rama del séptimo arte, lo cierto es que Requejo ha tenido claro desde pequeño a qué quería dedicarse. Ha logrado dirigir tres largometrajes, a los que considera 'un milagro', dada la dificultad que presentan los proyectos cinematográficos.

Para el plancentino, la dirección de cine implica «tener una visión clara de lo que se quiere contar y saber comunicarla al equipo», ya que lo considera un «un arte colectivo». «Si no vibro con el texto y siento que esa historia no debe ser contada, no sigo adelante con el proyecto», confiesa, a la vez que define al director de cine como «aquella persona que tiene una visión de lo que quiere contar». Destaca así la importancia de la psicología en su profesión, entendiendo el '10' (refiriéndose al nivel máximo de rendimiento) de cada profesional en el set para motivarlos y sacar lo mejor de ellos, incluso en momentos difíciles.

En la percepción de Requejo el guion, la dirección y el montaje son una unidad inseparable: «El montaje es el lugar donde la película se termina de escribir y donde se puede salvar una interpretación. Por tanto, es muy difícil disociar estos tres conceptos, ya que creo que es un todo».

Financiación de proyectos

El director de cine extremeño señala que la financiación de proyectos en España es compleja, ya que depende de ayudas del Ministerio de Cultura, televisiones, plataformas e incentivos fiscales. Así, Requejo sostiene que el sistema de puntos del Ministerio favorece a quienes ya tienen trayectoria, dificultando el acceso a los nuevos talentos: «Es un sistema que premia a los que de alguna forma ya están en la industria». A pesar de los constantes «noes» con los que se ha encontrado durante toda su carrera en la búsqueda de financiación, el extremeño aún mantiene la «gasolina» de su pasión y la creencia de que las historias merecen ser contadas.

En la trayectoria de Santiago Requejo destacan, además de sus más de 100 premios en festivales nacionales e internacionales, 'Votamos (All in favor)', un cortometraje preseleccionado por la Academia Americana en la shortlist de la 95ª edición de los Oscar y nominado a los Goya; y 'Abuelos', un largometraje por el que recibió la nominación como director revelación del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Ambos trabajos abordan temas sociales aunque, según narra Requejo, su motivación principal no es la denuncia social, sino la historia de personas con problemas que, al ser contadas, reflejan una temática social más amplia. «'Votamos', por ejemplo, surgió de una anécdota sobre el rechazo a una persona con esquizofrenia que me llevó a cuestionar mis propios prejuicios y a investigar sobre la salud mental», relata el director.

La visión de Requejo pasa por considerar a la Intelgencia Artificial en el cine como «una herramienta que puede ayudar, pero que aún no tiene autonomía creativa, ya que la tienes que guiar». No le asusta, todo lo contrario, ya que la considera «una posible democratizadora de la creación de historias, similar a cómo la tecnología actual ha facilitado el acceso a equipos de filmación».

Finalmente, el director extremeño aconseja a los jóvenes aspirantes a cineastas que se pregunten por qué quieren dedicarse al cine y que no esperen un camino preestablecido. «No se llega a ser director de cine, se es director de cine», afirma y enfatiza la resiliencia, el trabajo constante y la vocación como pilares fundamentales en una industria que, más allá del glamour de las alfombras rojas, es un oficio artesanal y vocacional.