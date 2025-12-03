HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?

Elecciones en Extremadura

Abascal critica que «la herencia del bipartidismo» haya dejado a Extremadura «burocratizada y abandonada»

El presidente de VOX acusa al PP y al PSOE de frenar la prosperidad y el futuro de los jóvenes extremeños

R. H.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:02

Más de 1.500 personas han acompañado este miércoles al presidente de VOX, Santiago Abascal, en un acto celebrado en Badajoz dentro de su recorrido por Extremadura de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. El presidente de VOX ha asegurado que piensa visitar «hasta el último rincón de Extremadura», a pesar de que el PP no quiera. Asimismo, ha explicado que en todas las localidades que ha recorrido en los últimos días no ha habido un solo extremeño que le haya insultado por la calle, que le haya increpado o que le haya hecho un reproche. «Solo he recibido cariño», ha subrayado.

En su intervención, Abascal ha sostenido que «Extremadura tiene un mal endémico que se llama bipartidismo», al que ha atribuido «una herencia de abandono para las tierras leales de España» y problemas como la «burocratización por la hiperregulación en el campo», la «asfixia fiscal» de los autónomos o la «dependencia energética de otros países». También el presidente de VOX ha advertido sobre la situación que viven los jóvenes, al asegurar que «hace falta prosperidad» para ellos para que puedan vivir, trabajar y formar una familia en la tierra que los vio nacer.

El líder de VOX se ha referido también a la reciente presencia pública de Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García-Page: «El domingo andaba Feijóo en las calles (...) y hoy miércoles ya tiene un acto con el señor Page» y ha pedido que «si se juntan, que se junten para algo», reclamando que utilicen sus apoyos parlamentarios y los de VOX para «echar a Pedro Sánchez» a través de la presentación de una moción de censura.

