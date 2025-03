El Santander investiga las irregularidades cometidas por su agente de Valle de la Serena

MARÍA FORTUNA VALLE DE LA SERENA. Jueves, 4 de agosto 2022, 08:16 Comenta Compartir

Los vecinos de Valle de la Serena se encontraron con la puerta cerrada de su oficina del Banco Santander el miércoles de la pasada semana. A partir de ese momento, todos los clientes comenzaron a examinar sus cuentas buscando movimientos irregulares en las mismas.

La trabajadora de la oficina, una agente financiera externa, según los propios vecinos, abusó de la confianza depositada en su persona para realizar, presuntamente, movimientos de dinero y otras operaciones sin la autorización de los titulares de las cuentas. «En mi caso es el fondo de inversión, que hasta donde sé, lo he perdido», declara un vecino.

Otra mujer, sentada a las puertas de la oficina esperando su turno advierte que está acompañando a su padre para ver qué pasa. «Le llegaban cartas con movimientos extraños en las cuentas, él es mayor y no comprende muy bien, por eso he venido con él».

Todavía se desconoce el número de clientes afectados y la cuantía del dinero desaparecido

Varios trabajadores del Grupo Santander se han desplazado hasta la oficina, donde durante estos días están citando a los clientes para estudiar la situación de sus cuentas.

Entre los vecinos es patente la preocupación. En esta localidad de poco más de 1.100 habitantes, el Santander es el único banco junto con una sucursal de Caja Rural de Extremadura, por lo que son muchas las personas que tienen en ella sus cuentas.

Desde el Grupo Santander han declarado que se encuentran inmersos en plena investigación interna y hasta que no finalicen no se podrá conocer la naturaleza de las operaciones, así como la cuantía y el número de clientes afectados para valorar en ese caso posibles acciones legales contra la agente externa. No obstante, han asegurado que para intentar subsanar cuanto antes los daños causados, desde ayer están realizando las primeras devoluciones a los damnificados.