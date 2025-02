Sanidad publicará el decreto de prescripción para enfermeros en cuatro meses

EFE Jueves, 24 de octubre 2019, 08:11 Comenta Compartir

mérida. La Consejería de Sanidad prevé publicar en un plazo de cuatro meses el decreto que regulará la acreditación de los enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

«Calculo que en cuatro meses seremos capaces de tener todo en marcha», afirmó ayer el titular de este departamento, José María Vergeles, después de que el sindicato de enfermería Satse criticara que, un año después de la publicación del real decreto de prescripción enfermera, aún no se hubiera regulado.

Tras aclarar que este acreditación no es para prescribir fármacos, sino para «un uso de medicamentos por parte de la enfermería», el consejero precisó que el borrador ya está redactado y está siendo analizado por los servicios jurídicos. No obstante, precisó que «hay otra parte que no depende de la comunidad autónoma», que es la aprobación de las guías por parte de la Comisión Nacional de Farmacia.