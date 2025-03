Sanidad estudia que esta sea la última semana de vacunación por la tarde

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 27 de noviembre 2024, 07:18 Comenta Compartir

La consejera de Salud, Sara García España, indicó ayer que la Junta estudia que ésta sea la última semana en la que los extremeños cuenten con la posibilidad de vacunarse en horario de tarde y sin cita previa contra la gripe y el covid.

«Probablemente la semana que viene volveremos únicamente a la vacunación de mañana, pero se lo confirmaremos cuando cerremos los números de hoy», informó ayer García Espada a preguntas de los medios.

La consejera añadió que la vacunación los primeros días está «muy demandada y luego va descendiendo» por lo que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está valorando si la semana que viene «es necesario o no» continuar con la administración de la vacuna contra la gripe y el covid en horario vespertino.

No obstante, García España reseñó que aunque termine la vacunación de tarde y sin cita previa continuará en horario de mañana, con cita y programada. «Y atenderemos siempre que exista demanda de la población», aseguró.

La consejera invitó a los extremeños a que usen este servicio que permite que padres puedan acudir con sus hijos a vacunarse, así como a abuelos con sus nietos, además de poner énfasis en la vacuna de la gripe intranasal en menores, que es la forma «más sencilla» de inoculación.

«Compramos la vacuna intranasal porque es la forma más sencilla de inocularla y porque el año pasado la vacunación de la gripe en toda España no llegó a objetivos en niños. No sabemos si es que no se percibe la gravedad de la gripe en niños y sí lo hace, por ejemplo, en el VRS con la vacunación de la bronquiolitis, que tenemos un 98% de cobertura, pero es cierto que nos quedan muchos niños pendientes de vacunar de la gripe», reconoció García Espada.

Cabe recordar que el SES mantiene la campaña de vacunación de la gripe y covid en horario de tarde y sin cita previa por tercera semana consecutiva.