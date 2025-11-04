HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Revuelta

Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño

El 27 veces campeón del mundo de natación adaptada Guillermo Gracia y la banda Sanguijuelas del Guadiana, en el programa más extremeño de La Revuelta

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:28

Comenta

El de este lunes, 3 de noviembre, fue el programa más extremeño que se conozca de La Revuelta. El espacio de Televisión Española conducido por David Broncano recibió en su escenario a dos grandes talentos de la tierra: la banda Sanguijuelas del Guadiana y el deportista Guillermo Gracia. Acento extremeño por los cuatro 'costaos' y en prime time.

El primero en aparecer sobre el escenario fue el nadador 27 veces campeón del mundo y poseedor, a día de hoy, de 10 récords del mundo en natación adaptada, Guillermo Gracia. El deportista extremeño con síndrome de Down llegaba emocionado y dispuesto a demostrar, a golpe de regalo al presentador, que su capacidad es mayor que su discapacidad.

La visita del cacereño al programa también dejó algún que otro dardo sobre las comunicaciones de nuestra tierra. «De Cáceres aquí habrías tardado menos nadando, ¿verdad?», ironizaba Broncano ante las risas de su invitado.

Las Sanguijuelas pusieron la música y el arte sobre el escenario en una noche cargada de orgullo regional donde anunciaron que el próximo 2026 darán uno de sus conciertos más especiales en Badajoz. «Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha. Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuela», comentaba el grupo, al que le espera un año cargado de conciertos. La Alcazaba acogerá el concierto, para el que se ponen a la venta las entradas este próximo domingo, 9 de noviembre.

La banda la lió sobre el escenario al ritmo de la charanga, recordando a todos el talento que permanece vivo en Extremadura, y de paso, lo mucho que queda para una verbena de verano...

Los extremeños lo tenemos claro: «Tremendo programón» el de anoche en La Revuelta. Porque lo que se vivió allí fue mucho más que un espectáculo: fue una declaración de identidad, un grito de talento nacido de la tierra verde, blanca y negra. Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia no solo llevaron su talento al escenario, lo hicieron latir con ese pulso que solo entiende quien ha crecido entre dehesas, guitarras y verdad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  4. 4 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  5. 5

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  6. 6 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  7. 7 Abascal arremete contra el PP en Extremadura: «Guardiola quiere pactar con todos menos con Vox»
  8. 8

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10 La Policía detiene a un hombre que empuñó un machete tras discutir con el entrenador de su hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño

Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño