Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño El 27 veces campeón del mundo de natación adaptada Guillermo Gracia y la banda Sanguijuelas del Guadiana, en el programa más extremeño de La Revuelta

Irene Toribio Martes, 4 de noviembre 2025, 08:28

El de este lunes, 3 de noviembre, fue el programa más extremeño que se conozca de La Revuelta. El espacio de Televisión Española conducido por David Broncano recibió en su escenario a dos grandes talentos de la tierra: la banda Sanguijuelas del Guadiana y el deportista Guillermo Gracia. Acento extremeño por los cuatro 'costaos' y en prime time.

El primero en aparecer sobre el escenario fue el nadador 27 veces campeón del mundo y poseedor, a día de hoy, de 10 récords del mundo en natación adaptada, Guillermo Gracia. El deportista extremeño con síndrome de Down llegaba emocionado y dispuesto a demostrar, a golpe de regalo al presentador, que su capacidad es mayor que su discapacidad.

La visita del cacereño al programa también dejó algún que otro dardo sobre las comunicaciones de nuestra tierra. «De Cáceres aquí habrías tardado menos nadando, ¿verdad?», ironizaba Broncano ante las risas de su invitado.

Las Sanguijuelas pusieron la música y el arte sobre el escenario en una noche cargada de orgullo regional donde anunciaron que el próximo 2026 darán uno de sus conciertos más especiales en Badajoz. «Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha. Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuela», comentaba el grupo, al que le espera un año cargado de conciertos. La Alcazaba acogerá el concierto, para el que se ponen a la venta las entradas este próximo domingo, 9 de noviembre.

La banda la lió sobre el escenario al ritmo de la charanga, recordando a todos el talento que permanece vivo en Extremadura, y de paso, lo mucho que queda para una verbena de verano...

Los extremeños lo tenemos claro: «Tremendo programón» el de anoche en La Revuelta. Porque lo que se vivió allí fue mucho más que un espectáculo: fue una declaración de identidad, un grito de talento nacido de la tierra verde, blanca y negra. Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia no solo llevaron su talento al escenario, lo hicieron latir con ese pulso que solo entiende quien ha crecido entre dehesas, guitarras y verdad.