HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sanguijuelas del Guadiana: dos conciertos en Badajoz y otros dos en Cáceres la próxima semana

Los de Casas de Don Pedro actúan los días 13 y 14 de noviembre en la sala Offcultura y el 15 y 16, en la sala Matilda

M. F.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:33

Comenta

Cita doble de los Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz y en Cáceres para la próxima semana. Los de Casas de Don Pedro actúan los días 13 y 14 de noviembre en la sala Offcultura de la capital pacense y el 15 y 16, en la sala Matilda de la capital cacereña. Ya no hay entradas para ninguno de los cuatro conciertos.

La siguiente semana volverán a Extremadura, después de pasar por el Monkey Week de El Puerto de Santa María. El 21 de noviembre ofrecerán un concierto en la sala El Jato de Almendralejo y el día 22, en la sala Contacto de Navalmoral de la Mata. La próxima cita en Extremadura ya será el 27 de diciembre, en la sala Dinosaurio de Villanueva de la Serena. Para ninguna de estas tres citas en la región hay entradas disponibles ya.

La semana pasada, el grupo extremeño estuvo en el programa de televisión La Revuelta, donde anunciaron que el próximo 2026 darán uno de sus conciertos más especiales en Badajoz.

«Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha. Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuela», comentaba el grupo, al que le espera un año cargado de conciertos y en el que que ya ha agotado entradas para seis de ellos: dos en Salamanca, uno en Valencia y tres en la Riviera de Madrid. ️

La Alcazaba acogerá el concierto en la capital pacense el 25 de julio, para el que se ponen a la venta las entradas este próximo domingo, 9 de noviembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  3. 3

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  4. 4

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  5. 5 El chino donde comen los chinos: un viaje a la cocina asiática más auténtica de Badajoz
  6. 6

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  7. 7 Así es la nueva tienda griega que abrirá sus puertas en El Faro: moda infantil a precios accesibles
  8. 8

    La extremeña Guadalupe Sabio recibe 10 millones de euros para su proyecto de investigación
  9. 9 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  10. 10 Tany Nature, una historia de raíces, esfuerzo y visión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sanguijuelas del Guadiana: dos conciertos en Badajoz y otros dos en Cáceres la próxima semana

Sanguijuelas del Guadiana: dos conciertos en Badajoz y otros dos en Cáceres la próxima semana