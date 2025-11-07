Sanguijuelas del Guadiana: dos conciertos en Badajoz y otros dos en Cáceres la próxima semana Los de Casas de Don Pedro actúan los días 13 y 14 de noviembre en la sala Offcultura y el 15 y 16, en la sala Matilda

M. F. Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Cita doble de los Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz y en Cáceres para la próxima semana. Los de Casas de Don Pedro actúan los días 13 y 14 de noviembre en la sala Offcultura de la capital pacense y el 15 y 16, en la sala Matilda de la capital cacereña. Ya no hay entradas para ninguno de los cuatro conciertos.

La siguiente semana volverán a Extremadura, después de pasar por el Monkey Week de El Puerto de Santa María. El 21 de noviembre ofrecerán un concierto en la sala El Jato de Almendralejo y el día 22, en la sala Contacto de Navalmoral de la Mata. La próxima cita en Extremadura ya será el 27 de diciembre, en la sala Dinosaurio de Villanueva de la Serena. Para ninguna de estas tres citas en la región hay entradas disponibles ya.

La semana pasada, el grupo extremeño estuvo en el programa de televisión La Revuelta, donde anunciaron que el próximo 2026 darán uno de sus conciertos más especiales en Badajoz.

«Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha. Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuela», comentaba el grupo, al que le espera un año cargado de conciertos y en el que que ya ha agotado entradas para seis de ellos: dos en Salamanca, uno en Valencia y tres en la Riviera de Madrid. ️

La Alcazaba acogerá el concierto en la capital pacense el 25 de julio, para el que se ponen a la venta las entradas este próximo domingo, 9 de noviembre.

Temas

Badajoz

Cáceres