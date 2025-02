«Sánchez y Vara han dejado Extremadura en ruinas, pero está aquí el PP para arreglarlo»

Pedro Sánchez y Fernández Vara «nos han dejado esta tierra en ruinas, pero ya estamos aquí la familia del PP y vamos a arreglarlo». María ... Guardiola ha augurado un buen resultado de sus candidatos locales en la presentación de los mismos este domingo y les ha pedido que practiquen una política de cercanía con los ciudadanos.

La candidata popular a la presidencia de la Junta de Extremadura ha indicado que el 28 de mayo hay una cita importante. «Un camino de verdad, de confianza, de responsabilidad, sin pleitesías a Moncloa, sin líderes populistas. Nosotros hombres y mujeres íntegros que quieren lo mejor para sus vecinos. Vamos a ganar, a por todas».

«Estamos aquí porque queremos mejorar la vida de los demás. Estamos cansados de esperar, de excusas», ha dicho Guardiola que ha asegurado «vamos a transformar Extremadura».

Reivindica la política de cercanía

La líder popular ha reivindicado hacer un política de cercanía, escuchando a los ciudadanos. «Una familia que no puede pagar la luz, un padre que se ha quedado sin empleo, un negocio que no genera los suficientes ingresos para pagar la tasa de basuras ¿Os suena no?», ha dicho María Guardiola poniendo ejemplos de los ciudadanos que le paran por la calle.

Ha defendido que «los ayuntamientos son la piel de la democracia, por eso se confiesan con vosotros, porque a veces sois su única esperanza», ha declarado la candidada popular indicando que ella tiene experiencia como concejala en Cáceres y reivindicando la importancia de escuchar y conocer los problemas de los vecinos. «Porque os desvivís por ellos». «Los alcaldes sois los héroes de la política», ha concluido ante sus candidatos.

Guardiola ha atacado el estilo de política de los socialistas en Extremadura atacando al alcalde de Mérida. «Esto no va de cortijos ¿verdad señor Osuna? El alcalde es de todos y para todos, siempre tiene sus puertas abiertas», ha dicho Guardiola que ha indicado que son casos de «matoncillos de despacho» refiriéndose al audio que se filtró.

También ha criticado al Gobierno central. «La política en Mayúscula es la que se hace en los ayuntamientos», ha afirmado citando las palabras de la vicepresidenta Yolanda Diaz en la presentación de Sumar. «Lo de Yolanda no le interesa al que trabaja en el campo, a la familia que sale del supermercado mirando el ticket porque no le da el dinero...». Una vez más ha pedido política cerna y útil «y no la del Falcón, ni los viajes a China o las izquierdas rotas».

«La política de mayúsculas es que te digan que el hijo de Fernando ha sufrido un accidente en un carretera que debía estar arreglada hace años o que se de una inversión al pueblo de al lado en lugar del tuyo porque son del mismo partido».

Finalmente ha pedido a los candidatos no estar en el populismo «de izquierdas y derechas» sino mejorar las calles, los colegios y la vida de los ciudadanos. «Hablar menos y hacer más señor Vara». «Confió muchísimo en vosotros», ha dicho «por eso vamos a conseguir un resultado histórico, como tú, Juanma...».

Guardiola ha hecho estas declaraciones en la presentación de los candidatos locales del Partido Popular que se ha celebrado este domingo en el Parque de la Isla de Mérida. Estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno que ha indicado que Guardiola «representa ilusión, pasión, fortaleza y ganas por transformar Extremadura» y que va a traer nuevas políticas a la región. «Que nadie tenga miedo al cambio que el cambio solo puede traer cosas buenas ha Extremadura», ha añadido para reivindicar que en Andalucía todo el mundo pensaba que su victoria era imposible.

«De aquí al 28 de mayo vais a escuchar un lamento de que todo es para nada. Tienes buenas ideas, pero esto es Extremadura y esto es imposible», ha dicho el presidente andaluz. «Es una forma de desanimar y lo digo en primera personas porque lo he vivido. Me decían que era tierra socialista, que era suya y que no había posibilidad ninguna. Pero no me he resignado nunca», ha añadido Moreno que a dicho que en Andalucía parecía imposible a alternacia. «Pero se ha podido igual que se va a poder en Extremadura».

El presidente andaluz dijo que Andalucía y Extremadura son hermanas y tienen muchas cosas en común, como la falta de «pero somos comunidades autónomas con mucho potencial y mucho talento». Aseguró que, cuando hay un vuelco, «las cosas empiezan a mejorar». Ha defendido que en cuatro años ya no se escucha hablar de corrupción en su comunidad, sino en el crecimiento en exportaciones, en aumento de empresas y empleo. «Bajamos los impuestos, simplificamos la administración y apoyamos a los emprendedores. Todo eso que pasa en Andalucía, tiene que pasar en Extremadura y va a pasar en Extremadura».

«Hay una oportunidad de cambiar, de hacer las cosas diferente y no pasa todos los días. Esa oportunidad es el 28 de mayo y si no cogemos esa oportunidad el 28 de mayor, tendremos otros cuatro años de perder oportunidades», ha declarado.

«Votar al PSOE es votar a Sánchez»

«No son unas elecciones cualquiera. Ese fin de semana nos jugamos muchísimo. El futuro de Extremadura, pero también de España. El que vote en un ayuntamiento a un candidato socialista está votando consolidar las políticas de Sánchez», ha advertido. «Eso sería bastante grave, entregarle otro cheque en blanco a Sánchez».

Al acto acudieron numerosos alcaldes y candidatos popuares. Intervino como anfitrión Santi Amaro dijo que ser candidato a la Alcaldía de Mérida había sido una «dificil decisión», pero que su trayectoria deportiva y empresarial le ayudará en la tarea. Reconoció que el PP de Mérida había atravesado una situación complicada, pero dio las gracias a los militantes y a Guardiola por confiar en él.

Amaro pidió más apoyo institucional para Mérida, «no recuerdo una gran inversión en los últimos años». «Somos la capital autonómica, pero para Fernández Vara solo somos un lugar donde va a su despacho y poco más». Añadió que la Junta se ha olvidado de Mérida y que su actual alcalde no reinvindica nada.

«Quiero que Mérida vuelva a sonar con fuerza, vuelva a ser un referente comercial que atraiga empresas que creen empleo porque hay un hartazgo en la ciudad», aseguró.

El candidato del PP en Mérida también calificó de «cortijo socialista» el actual grupo de Gobierno alegando al audio que se filtró sobre el alcalde. Indicó que en su gobierno no habría amenazas ni una agencia de colocación «de compañeros de toda la vida».

En el acto también se celebró una mesa de debates con alcaldes y candidatos del PP en otras localidades. Estuvo moderado por Mari Nati Fuentes, la popular que más legislaturas acumula en Extremadura, en la Alcaldía de Aguaga. Estuvo acompañada por Javier Alviz, alcalde de Acebo, Rosalía Quintanilla, candidata en Bohonal de la Sierra, Cristian Sánchez, candidato en Berrocalejo y Ana Campos, candidato en Monesterio.