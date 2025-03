Juan Pablo II anuncia que visitará Guadalupe

Son pocas las visitas internacionales que Extremadura ha recibido a lo largo de la historia, pero cuando se producen son todo un acontecimiento. Probablemente, muchos ... recuerden que una visita que despertó un gran interés en nuestra región fue la del papa San Juan Pablo II a Guadalupe en noviembre de 1982.

El diario HOY fue el primero en anunciar la visita del pontífice a Extremadura en una fecha como esta hace 41 años. El revuelo fue instantáneo. Era una visita breve que el Santo Padre hizo a la región para desplazarse después a Toledo.

La expectación era muy alta. Todo el pueblo de Guadalupe se volcó porque sabían que muy pocas veces una localidad pequeña, pero rica en historia y en patrimonio, puede tener un escaparate tan tremendo.

Y para este evento tan destacado, se hizo algo que se hace en contadas ocasiones: sacar a la Virgen de Guadalupe del monasterio guadalupense. El resto, es historia.

Juan Pablo II se arrodilló ante ella y pronunció una homilía en la que habló de la inmigración. Después, dijo: «Es indiscutible la estima tan grande que le tengo a la Virgen de Guadalupe de México. Pero me doy cuenta de que aquí están sus orígenes. Antes de haber ido a la Basílica del Tepeyac, debería haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana».

Visitas internacionales

La de Juan Pablo II no es la única visita internacional que ha tenido Extremadura y que este diario ha podido contar. En los años 80, Lady Bird Johnson, ex primera dama de los EEUU, visitó Zafra y se mostró encantada con esta tierra.

No es la única persona del continente americano que visitó la región. También lo hizo Fidel Castro en 1998. Su histórica foto saludando en el escenario del Teatro Romano de Mérida ha pasado a la historia como ejemplo del lazo que une a Extremadura con América Latina.

Los premios Carlos V de la Fundación Yuste también han conseguido traer a personas con relevancia europea. Es el caso de Angela Merkel, Simone Veil o Mijaíl Gorbachov. Además, esta tierra también ha vivido acontecimientos culturales que han puesto a Extremadura en el mapa mundial.

En 1992, los Dire Straits de Mark Knopfler congregaron a más de 35.000 personas en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres. 'Sultans of Swing' o 'Money for nothing' sonaron más fuerte que nunca.

Los cacereños se situaron en en el mapa mundial y han vuelto a estarlo cuando HBO eligió el casco histórico de la ciudad para grabar 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón'.

Mérida no se queda atrás. Bob Dylan cantó en el anfiteatro en 1993 y el cuarteto vocal Il Divo, cuando el fallecido tenor español Carlos Marín era uno de sus componentes, grabó uno de sus primeros videoclips en el Teatro Romano. Woody Allen, con su clarinete, también actuó en Badajoz con su banda en 2014.

Curiosamente, uno de los últimos conciertos que Marín dio en España con Il Divo fue en el recinto emeritense dentro del festival 'Stone & Music', en el que personas procedentes de 29 países asistieron al espectáculo. Este mismo festival también tuvo un comienzo que fue muy mediático.

El primer concierto del Stone lo hizo el dj francés David Guetta y se celebró en el polígono industrial 'El Prado' de la capital emeritense, donde más de 15.000 personas se congregaron para presenciar la primera visita del artífice de 'Titanium', 'Without you' o 'Play hard' en la región.

Además de Guetta, Ricky Martin también ha actuado en dos ciudades extremeñas: Almendralejo y Mérida. Extremadura gusta a los que la visitan.